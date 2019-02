Sarah en Paul trouwen enkele uren na eerste ontmoeting: “Hij woont nu onder één dak met twee exen van mij” Sven Van Malderen

U vindt 'Blind Getrouwd' al een gewaagd concept? Dan gingen Sarah en Paul Edwards toch nog een stapje verder: zij gaven elkaar het jawoord enkele uren nadat ze elkaar voor het eerst in levende lijve gezien hadden. Zomaar op buikgevoel, zonder enige wetenschappelijke ondersteuning dus. Twee maanden later is het koppel nog wel samen. Maar de stress die erbij komt kijken, die hebben ze duidelijk onderschat.

De tortelduifjes leerden elkaar kennen via de datingapp Bumble. Na een week volgde het eerste telefoontje en beraamden ze een prettig gestoord plan: ze zouden afspreken en meteen in het huwelijksbootje treden.

Op kerstavond daagde het stel in trouwoutfit op in de luchthaven van Gatwick. Ze namen het vliegtuig richting Las Vegas en trouwden op kerstdag effectief in het beroemde hotel Bellagio.

Exen heten ook... Paul

“Normaal is mijn leven altijd heel georganiseerd”, vertelde Sarah toen. “Maar alle regels zijn even overboord gegooid. Er was onmiddellijk een klik, Paul voelt nu al aan als mijn beste vriend. We weten dat we voor uitdagingen zullen komen te staan en we bekijken ons huwelijk niet door een roze bril. We hebben de wil om er samen uit te komen als er problemen zijn.”

Die obstakels zijn er wel degelijk gekomen. “We zijn gaan samenwonen in mijn huis in Tunbridge Wells (Kent), maar daar logeren ook nog twee exen van mij”, klinkt het. “Ironisch genoeg heten zij ook Paul. De ene is mijn beste vriend, de andere is mede-eigenaar van het huis. Het is onze bedoeling om de woning te verkopen, zodat we ons eigen stekje kunnen gaan huren.”

Jaloezie

Volgens Sarah vertoont haar kersverse echtgenoot jaloerse trekjes. “Als ik gewoon met een andere man praat, krijgt hij het al moeilijk. Dat komt natuurlijk omdat hij in zijn vorige relatie bedrogen werd, hij heeft moeite om mij meteen te vertrouwen. Een nieuw leven beginnen gaat sowieso gepaard met stress, dit maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op.”

“Ik wist dat Paul niet uitblonk qua zelfvertrouwen, maar had nooit gedacht dat het zo erg zou zijn. Normaal ontdek je zo’n zaken tijdens het daten zelf, maar die etappe hebben wij overgeslagen. Het is belangrijk dat we hier duidelijk over blijven communiceren, psychologische hulp kan misschien ook een oplossing bieden.”

Komt daar nog bij dat heel wat vrienden Sarah lieten vallen omdat ze zo’n overhaaste beslissing genomen had. “Jammer dat er niemand was om mij op die belangrijke dag te steunen, maar dat moeten zij weten. Achteraf bekeken zou ik de zaken misschien wel beter anders aangepakt hebben, maar het leven is een leerproces.”

Job kwijt

Sarah is tot slot ook haar job als kinderoppas kwijt nadat enkele pikante foto’s van haar op een BDSM-feestje in de pers verschenen waren. “Maar zo hebben we meer tijd om te reizen. Ik heb al vijftig landen bezocht, ik wil er nog eens zoveel bijdoen vooraleer we aan kinderen beginnen. Voor dat laatste is een IVF-behandeling nodig, dat is dus sowieso niet voor morgen.”

Of ze toch geen spijt heeft van haar huwelijk? “Nee, absoluut niet. Welk koppel kan zeggen dat ze op hun eerste afspraakje meteen getrouwd zijn? En dan nog in Vegas...”, knipoogt Sarah.