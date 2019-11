Santé! In deze gin stoppen de makers uitwerpselen van olifanten: “Erg smaakvol en lekker” Redactie

12 november 2019

19u15

Bron: AD.nl 5 Bizar De producenten zweren dat het geen grapje is: Zuid-Afrikaanse ginmakers hebben hun drank getrokken met uitwerpselen van olifanten. Die zit namelijk vol heerlijke geuren.

De makers van Indlovu Gin zijn Les en Paula Ansley, meldt persbureau AP. Ze kwamen op het opmerkelijke idee toen ze er een jaar geleden achterkwamen dat olifanten allerlei soorten fruit en bloemen eten. Slechts een derde daarvan verteren ze, de rest verlaat de olifant op natuurlijke wijze.

“Ongelofelijke variëteit van planten”

“Daardoor vind je in feces van olifanten een ongelofelijke variëteit van planten”, vertelt Les Ansley. “Waarom laten we de olifanten niet het werk doen van het verzamelen van deze mooie planten en maken wij er gin van, vroeg mijn echtgenote aan me.”

Haar idee volgde op een safari waar een ranger het verteringsproces van olifanten had beschreven. Weken later wekte zijn vrouw hem midden in de nacht toen ze de ingeving kreeg. “Oké, zei ik slaperig. Laten we het proberen. Kijken of het lukt.”

Oogsten met elkaar vergelijken

De eerste uitwerpselen voor de gin kwamen per post. Het park waar ze het idee hadden opgedaan, had het pakketje opgestuurd. Het koppel, allebei wetenschappers, sloeg aan het puzzelen voordat ze aan de slag gingen met het vervaardigen van de gin.

Nu verzamelen ze zelf olifantendrek, met hun blote handen. Ze beschrijven de smaak van de gin als “heerlijk, houtachtig, aards, bijna kruidig”. De smaak wisselt enigszins met de seizoenen en de locatie. Op de ginflessen staat waar de olifantenuitwerpselen zijn verzameld. “Dus je kunt de verschillende oogsten met elkaar vergelijken”, aldus Ansley.

Vijf zakken feces zijn genoeg voor drie- à vierduizend flessen gin. Voor het proces worden de uitwerpselen gedroogd en verkruimeld. Daarna wordt het vuil en zand eruit gewassen. De overblijfselen zijn fruitresten en stukjes bloem, bladeren en schors die de olifanten hebben gegeten. Voor wie vreest voor zijn gezondheid: de plantenresten worden gesteriliseerd en gedroogd. Daarna belanden ze in een soort kruidenrek en vervolgens in de gin.

Vragende blikken

Het koppel heeft de gin laten proeven aan vrienden zonder iets te vertellen over de herkomst. Met een verklaring vooraf krijgen ze vragende blikken. “De eerste reactie van de meeste mensen is: ‘Wat? Nee!’ Maar de meesten willen het graag proeven”, vertelt Ansley. Als ze horen hoe olifanten hun voedsel verteren, is het duidelijk en accepteren ze het wel, aldus de ginmaker.

De eerste reactie van de meeste mensen is: “Wat? Nee!” Les Ansley

Indlovu, olifant in Zoeloe

De naam van de gin is Indlovu, wat olifant betekent in het Zoeloe. De flessen kosten omgerekend 29 euro per stuk, maar de Ansleys willen niet kwijt hoeveel ze er al verkocht hebben. De drank is een hit bij toeristen die een origineel souvenir mee naar huis willen nemen. Eentje met een verhaal. Daarom is de gin te koop bij lodges die worden verhuurd aan bezoekers, duty free-winkels en online.

Elsabe Hannekom, een klant die Zuid-Afrika bezocht, meldt dat ze zelfs de olifantenpoep heeft aangeraakt. Ze vindt het een mooi idee dat zij een deel van deze majestueuze dieren mee naar huis mocht nemen. “De export van de Afrikaanse ervaring, zogezegd.” Na een slok zegt Jade Badenhorst, een andere gast van de Ansleys: “Interessant. Erg smaakvol. Erg lekker. Ik had niet verwacht een gin zo makkelijk te drinken.”