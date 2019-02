Samantha (19) getrouwd met 43 jaar oudere man: “Ze noemen hem constant pedofiel, dat moet stoppen” Sven Van Malderen

20 februari 2019

16u59

Bron: The Sun 4 Bizar Zij 19, hij 62... Tussen Samantha en JR zit een leeftijdsverschil van maar liefst 43 jaar. De enorme kloof hield hen echter niet tegen om een jaar geleden in het huwelijksbootje te stappen. Helaas is niet alles voor hen peis en vree. “Dagelijks krijgen we nog kwetsende commentaren te horen, dat moet stoppen”, klinkt het.

“Meestal denken ze dat hij mijn opa is, daar kan ik me echt in ergeren”, stelt de studente. “Maar het kan nog straffer: als we elkaars hand vasthouden of kussen in het openbaar noemen ze hem een kinderlokker of een pedofiel. Van zodra we ons huis durven verlaten, worden we geconfronteerd met kritiek. En dat is vermoeiend.”

“Van onze vrienden en familie krijgen we sowieso al weinig steun. Als onbekenden er zich ook nog mee beginnen moeien, wordt het gewoon te veel. Iedereen moet beseffen dat we gelukkig getrouwd zijn en dat we dit ernstig menen. Stop dus met zomaar gratuit commentaar te leveren.”

Samantha en JR leerden elkaar kennen via enkele gemeenschappelijke vrienden. Na enkele maanden sloeg de vonk echt over. “Het waren zijn looks die het ‘m deden”, maakt de jongedame duidelijk. “Daarnaast presenteerde hij zich als een heuse gentleman. Hij is fantastisch met woorden, zoiets had ik nooit eerder in een man ontdekt.”

“Ik heb in het verleden enkele liefjes gehad die meer aanleunden bij mijn leeftijd. Maar ik vond hen keer op keer onvolwassen. Hoe ze hun partner moeten behandelen? Daar hebben ze geen flauw benul van.”

“Met JR voelt dat helemaal anders aan. Hij behandelt me als een koningin. Ik zou helemaal niets aan hem of onze relatie willen veranderen.”

Door het tumult binnen haar familie zag Samantha zich verplicht om haar eigen stekje in Berryville (Arkansas) te huren. Na een tijdje kwam JR -nu al gepensioneerd trouwens- bij haar wonen. Zes maanden geleden kochten de tortelduifjes hun eerste gezamenlijke woonst in Wichita (Kansas).

Het jawoord hadden ze elkaar al gegeven op 8 januari 2018, nu wordt aan de volgende stap gedacht. “JR heeft een kind uit een vorige relatie, maar we willen zeker ook ons eigen gezinnetje uitbouwen. Het voelt op dit moment goed aan, een zoon of dochter zouden we dan ook met open armen verwelkomen.”

“Als de baby er is, hoop ik wel dat die kwetsende commentaren zullen stoppen. Dat kleintje mag niet in zo’n negatieve omgeving opgroeien. Door ons verhaal te delen, hopen we dat mensen zullen beseffen dat onze relatie absoluut niet als grap bedoeld is.”