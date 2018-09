Ryann beleeft 'helledate' en krijgt nog trap na van bruut: "Bedankt, dikkerd" jv

17 september 2018

08u48 0 Bizar Afspraakjes, al dan niet via datingsites, lopen niet altijd gesmeerd. Ryann Miller deed verslag van haar eigen 'helledate' op Twitter en kreeg honderden steunreacties. Ryann was op een 38-jarige brutale Californiër gebotst. Hij liet haar zitten met de rekening én trapte nog eens laaghartig na.

Ryann Miller had met Brandon (38) afgesproken op de pier van Huntington Beach in Californië. "Op weg naar de bar was hij de hele tijd aan het zagen over mislukte dates, dus deelde ik er ook maar een paar van mij met hem", schrijft Ryann op Twitter. Ter introductie had ze eerst een foto gepost van haar date, die ze via Bumble had opgeschaard.

"Toen we neerzaten, bleef hij maar afgeven op meisjes van mijn leeftijd en over onze verwachtingen van mannen. Hij was verschrikkelijk onbeschoft tegen onze serveuse, omdat die niet snel genoeg naar onze tafel kwam nadat hij zijn eerste biertje ophad. Als een klein kind smeet hij de menukaart op de grond en hij sprak haar op een walgelijk sarcastische en vernederende toon aan."

Brandon at een steak en dronk drie biertjes. Dan zei hij dat hij naar het toilet ging. Tot grote opluchting van Ryann. Maar vijf minuutjes later kreeg ze een sms van hem: "Merci voor het eten! Hard, maar ik heet je niet welkom in Cali, dikkerd". Ryann, pas naar Californië verhuisd, bleef zitten met de rekening van 43 euro, terwijl ze zelf maar één glas bier van 5 euro had gedronken.

Ze lichtte Bumble in over het gedrag van Brandon en de datingapp sloot hem meteen uit van haar diensten. "Het ergste is dat hij vader van twee dochters is", tweette Ryann nog. "Moraal van het verhaal: ga eerst op onderzoek uit, meiden. We zijn allemaal mooie dames die liefde verdienen, ongeacht onze maten, talenten, ras, seksualiteit of wat dan ook. Laat niemand je iets anders aanpraten. We zijn het waard."

