Ruzie tussen oud-marinier en 'King of Instagram' Dan Bilzerian escaleert: "Laat ons dit als mannen afhandelen"

12u10 0 Instagram Bizar Professioneel pokerspeler en Instagramfenomeen Dan Bilzerian kreeg onlangs de wind van voren van oud-marinier Dakota L. Meyer om zijn acties tijdens de schietpartij in Las Vegas. Bilzerian schold de veteraan op zijn beurt uit, onder meer voor 'achterlijke'. De strijdbijl tussen de twee lijkt nog lang niet begraven, integendeel. Hun ruzie bereikt nieuwe laagtes. Meyer claimt dat Bilzerian het gsm-nummer van zijn vrouw doorspeelde aan vrienden en dat die haar nu constant lastigvallen. Op zijn Instagrampagina neemt hij Bilzerian opnieuw in het vizier en lijkt hij hem zelfs uit te dagen voor een gevecht.

De twist begon nadat wapen -en vrouwengek Dan Bilzerian, die aanwezig was op de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de VS, zijn smartphone had bovengehaald en al lopend aan zijn Instagramvolgers op weinig respectvolle manier had laten weten dat hij had gezien hoe een meisje in haar hoofd was geschoten - "haar f****** hersenen hingen eruit".

Die opmerkelijke actie kon op weinig begrip rekenen bij oud-marinier Dakota L. Meyer, die van voormalig president Barack Obama eerder de 'Medal of Honor' kreeg (de hoogste militaire onderscheiding in de VS, nvdr.) voor zijn moed in Afghanistan. De veteraan uitte op zijn Instagrampagina zijn woede met de handelingswijze van Bilzerian, die in plaats van het meisje te helpen al lopend een dramatisch filmpje inblikte voor zijn slordige 23 miljoen volgers.

De schatrijke spierbal reageerde eerst niet op de kritiek, maar besloot wat later toch de tegenaanval in te zetten op Meyer. "Zijn kritiek is 'idioot'", stelde Bilzerian. Hij ging vooral in op het feit dat de marinier had gezegd dat de pokerspeler 'liep in plaats van te helpen' en niet op de kritiek rond het filmen tijdens een tragedie. "Hoe dom is het dat die kerel zegt dat hij vindt dat mensen moeten blijven staan als er een massaschietpartij gebeurt. Als iedereen gewoon was blijven staan, waren er waarschijnlijk 600 doden geweest. Als je er niet was, heb je absoluut geen recht van spreken."

Hij noemde Meyer verder een 'retard' en een 'lafaard', een steek die verwijst naar de 'Battle of Ganjgal' tijdens de oorlog in Afghanistan. Bij een dodelijke taliban-aanval in 2008 kwamen verschillende Amerikaanse militairen om, Meyer overleefde. Het waren Meyers acties bij deze strijd die hem de 'Medal of Honor' opleverden. Meyer negeerde orders en waagde zich meerdere keren door vijandelijk vuur om de lichamen van gevallen soldaten te halen. In zijn actie slaagde hij er ook in om een dozijn gewonden te evacueren en hielp hij zo'n 24 mariniers en soldaten ontsnappen. "Ik dacht niet dat ik zou sterven. Ik wist het", verklaarde hij later. Maar hij overleefde en werd door voormalig president Barack Obama geprezen om zijn heldendaden.

Terug naar de man die zichzelf de 'King of Instagram' noemt. "Ik heb bewijzen dat ik niet gewoon ben weggelopen", aldus Bilzerian, die een video deelde ("ik ontdekte pas later dat mijn vriend het gefilmd had") waarin te zien is hoe hij om een wapen smeekt bij een aanwezige politieagent, die hem dat weigert. De celeb is trots op zijn acties. "Ik wilde een wapen om die f****** kerel neer te schieten. Ik wilde hem vermoorden. Als morgen hetzelfde gebeurt, zou ik exact hetzelfde doen. Mijn eerste instinct was een wapen te vinden... Ik garandeer je dat ik bereid zou zijn om mijn leven te geven voor mensen die ik niet kende."

Video of what actually happened during the shooting

Allemaal 'cool' en wel, stelt Meyer, maar de veteraan blijft erbij dat hij de filmacties van Bilzerian 'laag bij de grond' vindt. Hij noemt de wapengek een pseudo-militair. Daarmee leek de kous af, tot Meyer zondag een video online plaatste waarin hij Bilzerian ervan beschuldigt zijn familie bij de ruzie te sleuren.

Here @danbilzerian I'm done with your petty games. Don't ever drag my family into anything. I'm waiting

"Dus ik word deze ochtend wakker, en ik kan je vertellen Dan... Je wilde mijn aandacht? Je hebt ze, baby. Je mag de hele dag over mij praten, geen probleem. Dat maakt me niet uit... Ik zal je helpen. Ik ben een lafaard. Je hebt me. Ik ben een mislukkeling, een loser, daar leef ik mee voor de laatste 2.951 dagen. Ik denk er elke dag aan, Dan", vertelt hij terwijl hij een polsband naar de camera richt waar de namen van de 16 militairen opstaan die bij de bewuste aanval in Afghanistan het leven lieten. "Ik leef hier elke dag mee, ik kijk er elke dag naar. Ik ben een lafaard. Niet omdat jij het zegt, maar omdat er mensen zijn gestorven die ik niet kon redden."

"En nu ben jij mijn missie"

"Maar hier is het probleem... Mijn doel in mijn leven is familie. Wil je mijn gezin hier bij betrekken? Wil je mijn vrouw in gevaar brengen door haar telefoonnummer te geven aan mensen? Laat je jouw kleine vriendjes haar lastigvallen? Mijn leven is geen spelletje, het is geen entertainment... Mijn familie is mijn doel. En nu ben jij mijn missie. Dus dit is een optie... Vertel me maar gewoon waar en wanneer. Ik garandeer je dat je niks over mijn familie zal durven zeggen in mijn gezicht. Dus weet je wat. Jij traint, ik train. Laat ons dit afhandelen als mannen. Gehoord, Dan? Ik wacht."

"Ik garandeer je dat je niks over mijn familie zal durven zeggen in mijn gezicht. Laat ons dit afhandelen als mannen. Gehoord, Dan? Ik wacht"

Bilzerian heeft nog niet gereageerd op de laatste uitval van de oud-marinier. Het moddergooien tussen de twee valt alvast niet in goede aarde bij velen. Bilzerian wordt stevig afgekraakt om zijn kinderachtige spelletjes en de gedecoreerde oorlogsheld wordt bekritiseerd omdat hij zich verlaagt tot het niveau van de 'King of Instagram'. Om nog maar te zwijgen van het feit dat 58 doden en meer dan 500 gewonden het 'kader' zijn van hun persoonlijke potje spierballengerol.

More than I've ever deserved. Thank you for being the amazing wife, mother and best friend that you are @bsmp2