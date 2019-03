Ruzie over blote voeten loopt uit de hand: passagiers op Ryanair-vlucht slaan elkaar tot bloedens toe Sven Van Malderen

18 maart 2019

12u04

Bron: The Independent 0 Bizar Stevige knokpartij op een Ryanair-vlucht: twee mannen sloegen elkaar tot bloedens toe, nadat een ruzie over blote voeten uit de hand gelopen was.

De feiten deden zich eergisteren voor op een vlucht van Glasgow naar Tenerife. Op de beelden is te zien hoe de twee kerels beginnen te vechten in het smalle gangpad. Andere passagiers proberen intussen de gemoederen te bedaren en roepen dat ze moeten stoppen. Een van de amokmakers eindigt met een bebloed gezicht.

“De discussie is begonnen nadat een vrouw op haar blote voeten naar het toilet gegaan was”, aldus de maker van het filmpje. “Een dronken man sprak haar daar op aan en waarschuwde dat iemand op haar tenen zou kunnen staan. De vriend van de vrouw probeerde de situatie eerst nog te ontmijnen.”

Even later gingen de poppen echter opnieuw aan het dansen. “Ze hadden allebei veel te veel gedronken. De man die in eerste instantie verzoenend uit de hoek kwam, kreeg een rake klap tegen de neus.”

“Een jonge stewardess deed haar uiterste best om het gevecht te stoppen. Ze had duidelijk veel schrik, maar toch respect voor de manier waarop ze de situatie afhandelde. Door de krappe manoeuvreerruimte moesten ook andere passagiers tussenbeide komen.” Een foto van de bloedsporen op de handbagageruimte laat aan duidelijkheid alvast niets te wensen over.

De vechtersbazen werden na de landing allebei opgepakt. “Wij kunnen dit soort geweld niet toestaan, veiligheid komt bij ons op de eerste plaats. De politie zal de zaak nu verder afhandelen”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.