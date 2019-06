Russische vrouw loopt 23 jaar rond met chirurgische klem in maag Redactie

18 juni 2019

11u04

Een Russische vrouw heeft ontdekt dat ze 23 jaar lang met een metalen chirurgische klem in haar buik heeft rondgelopen. Die is daar achtergebleven na een keizersnede in het Republikeinse Klinische Ziekenhuis in Vladikavkaz, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië.

De 62-jarige Ezeta Gobeeva heeft jarenlang pijn gehad. De artsen gaven leverproblemen de schuld en schreven pijnstillers voor.



De vrouw had in 1996 een keizersnede gehad en de zes centimeter lange klem is sindsdien altijd in haar lichaam blijven zitten. De vrouw uit Noord-Ossetië liet uiteindelijk een röntgenfoto maken om de oorzaak achter haar buikpijn te achterhalen.



Gobeeva huilde toen artsen haar de röntgenfoto lieten zien. De radiograaf dacht dat ze een schaar in haar zak had, maar besefte al snel dat er een metalen werktuig in de buik van de vrouw zat, zo vertelt de patiënt aan de Britse krant Daily Mail. “Je hebt een schaar in je”, zei ze tegen Gobeeva. “‘Welke schaar?’ vroeg ik. Ze liet me de röntgenfoto zien en ik herinner me daarna niets. Ik was hysterisch. Al die jaren werd ik gemarteld.”

Schandaal

De Russin is nog niet verlost van de chirurgische klem, die op een schaar lijkt. Ze wacht op een operatie om deze te verwijderen. “Deze pijnen waren verschrikkelijk. Ik ben nog steeds bezig met medicatie.”

Het ministerie van volksgezondheid in de regio Noord-Ossetië-Alanië bevestigt tegen de lokale krant Komsomolskaya Pravda dat er een intern onderzoek loopt naar het schandaal. “Het onderzoek is aan de gang. De minister houdt persoonlijk toezicht op de situatie”, aldus woordvoerster Irina Abaeva.

De autoriteiten vergoeden alle medische kosten voor de operaties om de klem te verwijderen en Gobeeva zal naar verwachting ook een financiële compensatie ontvangen.