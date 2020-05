Russische verpleegster krijgt vermaning nadat ze coronapatiënten behandelt in bikini (onder haar transparante beschermende kledij) ADN

20 mei 2020

16u23

Bron: Belga 2 Bizar Een Russische verpleegster heeft een standje gekregen omdat ze bij het behandelen van coronapatiënten een bikini onder haar transparante beschermende kledij droeg. Het opvallende beeld van de schaarsgeklede verzorgster gaat intussen viraal.

Het gaat om een niet nader genoemde verpleegster die werkt in een staatsziekenhuis in de regio Toela, net ten zuiden van Moskou.

Veel reacties

De foto van haar die nu de ronde doet, werd in het geniep genomen en woendag gedeeld door het dagblad Rossiiskaya Gazeta. Op de foto is duidelijk te zien dat de vrouw een bikini draagt onder haar transparante beschermende kledij. Ze had trouwens ook nog een mondmasker, handschoenen en een beschermende bril aan.



Een en ander lokte veel reacties uit, in meerderheid goedkeurend zoals “Goed gedaan! Hoofdzaak is dat de patiënten zich goed voelen". Ook de patiënt in beeld leek niet echt een probleem te maken van de opvallende verschijning, tot groot jolijt op sociale media.

Te warm

De vrouw en haar collega's kregen niettemin een onderrichting met betrekking tot wat ze horen te dragen, en de verpleegster kreeg een vermaning. Zij zelf voerde aan dat het te warm was onder haar beschermende kleding. Ze liet ook verstaan dat ze niet had gedacht dat haar bikini daadwerkelijk zo goed te aanschouwen was.

Медсестре из Тулы, надевшей купальник под защитный костюм, сделали замечаниеhttps://t.co/4OMCvsiXPg



К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применено дисциплинарное взыскание после того, как она появилась перед пациентами в ку... #Тула #ТН pic.twitter.com/gNneemIGn9 Тульские новости(@ newstula) link

Russian nurse wears BIKINI under sheer protective suit due to heat... the patients didn't seem to mind#COVID19



DETAILS: https://t.co/RK3sSS0ZzP pic.twitter.com/bkxx4j2WV5 RT(@ RT_com) link