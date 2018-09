Russische studente giet in metro bleekmiddel over mannen met een 'irritante gewoonte'



26 september 2018

04u30

De Russische studente Anna Dovgalyk ergert zich rot aan mannen die wijdbeens plaatsnemen op publieke zitplaatsen. Om duidelijk te maken dat dit volgens haar offensief gedrag is van mannen "van wie onmiddellijk duidelijk is welk lichaamsdeel hun gedrag stuurt", besproeide ze in de metro van Sint-Petersburg de kruizen van de nietsvermoedende wijdbeens zittende mannen met bleekmiddel.

In een video, waarop Dovgalyuk tijdens haar ‘missie’ te zien is, legt de studente uit dat ze een mix van water en bleekmiddel uitgiet over de kruizen van zich aan 'manspreading' schuldig makende mannen. “Het middel is 30 keer meer geconcentreerd dan het mengsel waarmee vrouwen het huishouden doen. Het heeft maar enkele minuten nodig om zich in de stof te bijten en het te doen verkleuren”, klinkt het. Volgens de vrouw zijn de vlekken die het bleekmiddel maakt ‘identificatieplekken’ waarmee iedereen onmiddellijk kan zien “welk lichaamsdeel het gedrag van deze mannen stuurt”.

Gender agressie

De vrouw, die zichzelf een ‘sociale activist’ noemt, wil met haar drastische actie het probleem van het ‘manspreaden’ aanklagen. Manspreading is volgens de vrouw een teken van ‘gender agressie’, waar volgens de vrouw ‘overal ter wereld maatregelen tegen genomen worden, behalve in Rusland.

Geen wonder misschien, aangezien zelfs de Russische president zich schuldig maakt in het fenomeen: Poetin is al vaak wijdbeens zittend op foto’s en videobeelden vastgelegd. Vorig jaar beschuldigde voormalig Amerikaans presidentskandidate Hillary Clinton hem zelfs openlijk van manspreading. “Elke keer als ik hem ontmoette, was het weer van dat”, aldus Clinton in een interview.

Fake?

Russische media beschuldigen de studente er intussen van dat de video fake is, iets wat Dovgalyuk stellig ontkent. Ze beweert verder dat nog niemand een aanklacht tegen haar heeft ingediend. "Ik denk niet dat mensen naar de politie gaan om aangifte te doen over een broek."