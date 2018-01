Russische speurders doen akelige ontdekking in kelder van woning mvdb

21 januari 2018

20u02

Bron: AP 0 Bizar Speurders die donderdag een huis doorzochten in de Russische stad Sint-Petersburg hebben een akelige ontdekking in de kelder gedaan. De politie was op zoek naar illegale wapens, maar trof in de kelderverdieping een levende krokodil aan.

De eigenaar is actief in re-enactment, het naspelen van oorlogsslagen met antieke wapens en uniformen. Hij verklaarde het reptiel jaren geleden te hebben gekocht. De Russische autoriteiten gaan nu na of hij wetgeving inzake het houden van dieren heeft overtreden. Zijn krokodil is nog niet in beslag genomen.