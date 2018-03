Russisch model springt van zesde verdieping om te ontsnappen aan "verkrachter", maar wordt daarna zelf aangehouden kg

20 maart 2018

11u29

Bron: Daily Mail 1 Bizar De 22-jarige Ekaterina Stetsyuk sprong van de zesde verdieping om aan een Amerikaans zakenman te ontkomen die haar wilde “verkrachten en vermoorden”. Wonder boven wonder overleefde ze de val, maar brak ze daarbij wel haar ruggengraat. De man heeft ondertussen ook tegen haar een klacht ingediend: hij meent dat het Russische model hem aanviel.

Op 3 maart ging Stetsyuk samen met de Amerikaanse zakenman op hotel in Dubai. Zij werkte er als model; hij had een zakelijk project lopen in de streek. Op de hotelkamer liep de situatie echter uit de hand. Volgens Stetsyuk zou de man haar hebben aangevallen nadat zij weigerde seks met hem te hebben. Hij hield daarbij een mes op haar keel, zo vertelt ze. Om te ontsnappen zag ze geen andere optie dan uit het raam te springen van de hotelkamer en zes verdiepingen naar beneden te vallen.

Sindsdien ligt de vrouw in het ziekenhuis met ernstige verwondingen. “Als bij een mirakel heeft ze het overleefd. Haar ruggengraat is gebroken; verschillende wervels werden verpletterd,” vertelt een vriendin van de vrouw. “Ze kan niet zelfstandig lopen of bewegen, maar de dokters zijn positief omdat haar ruggenmerg intact is.” Volgens de kennis sprong de vrouw om haar “leven en waardigheid te redden”.

Zelfverdediging

De man probeerde na het incident te vluchten, maar werd op het nippertje tegengehouden in de luchthaven. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf van vijftien jaar. Terwijl de man werd verhoord, kwam er echter iets anders aan het licht. Volgens zijn kant van het verhaal zou het model hem eerst hebben aangevallen, waarop hij zich verdedigde. De beschuldiging zorgt ervoor dat de vrouw wordt aangehouden terwijl ze revalideert in het ziekenhuis.

Escorte

In tussentijd doen geruchten de ronde dat Stetsyuk niet in Dubai werkte als model, maar als escorte. Het incident zou een uit de hand gelopen afspraak zijn, waarbij de man betaald had voor haar diensten. Dat ontkent de moeder, hoewel ze vreest dat de geruchten de afloop van de zaak zouden kunnen beïnvloeden. “De wetten zijn hier anders,” zei ze tegen de Russische pers. “En daarom zijn we ongerust over het verdere verloop van deze zaak.”

Het Russische consulaat in Dubai reageerde kort op de zaak, maar wilde geen verdere details prijsgeven. “We bestuderen de situatie rond de Russische burger Ekaterina Stetsyuk grondig en we voorzien alle nodige steun aan haar. Het onderzoek loopt.”

