Rush op fastfoodrestaurants in Nieuw-Zeeland na versoepeling lockdown: politie moet ingrijpen Joeri Vlemings

29 april 2020

13u40

Bron: CNN 1 Bizar De politie van Auckland, de grootste stad in Nieuw-Zeeland, is moeten tussenkomen, nadat een groot aantal Kiwi’s zich tegelijkertijd naar een populaire hamburgerketen repten. Maandag kondigde premier Jacinda Ardern een versoepeling van de strenge lockdown in Nieuw-Zeeland aan. Zo mochten sommige restaurants weer een afhaaldienst verzorgen.

De kans om opnieuw een hamburger of andere fastfood achter de kiezen te steken, die lieten de Nieuw-Zeelanders niet onbenut. Net zoals bij ons vorige week was er een enorme rush op de filialen van McDonald’s en van KFC. Maar bij de lokale keten BurgerFuel in Glenfield, een wijk in Auckland op het Noordereiland, liep het de spuigaten uit. Daar moest de politie ingrijpen om de social distancing te kunnen handhaven.

“Op de eerste dag van de heropening werden onze BurgerFuel-restaurants overspoeld door een stormloop van klanten, veel meer dan we hadden verwacht”, zei de woordvoerder van de hamburgerketen. Zo belde een hongerige klant de politie omdat hij niet tot bij de drive-thru geraakte. Bleek dat hij gewoon al in de rij aanschuivende wagens stond.



Het bedrijf voerde na de eerste dag meteen nieuwe regels in. BurgerFuel zal voortaan enkel nog online bestellingen aanvaarden en een steward moet een en ander ter plaatse in goede banen leiden. Terecht, volgens premier Jacinda Ardern, die zei dat BurgerFuel zijn verplichtingen niet was nagekomen. De regel is in Nieuw-Zeeland om een afstand van 2 meter te bewaren met andere mensen.