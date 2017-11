Rus kweekt enorme spieren zonder ooit naar de fitness te gaan SI

Bron: DailyMail 0 Instagram Bizar Hoewel d e Russische Kirill Tereshin nooit in de fitness te vinden is, heeft hij toch enorme biceps waar hij graag mee pronkt op sociale media. Hij kweekte zijn spierbundels door zichzelf te injecteren met Synthol. Een olieachtige substantie die gebruikt wordt om spieren groter te doen lijken.

In het begin injecteerde Kirill slechts kleine hoeveelheden van de olie in zijn armen, maar dat leverde een minieme vergroting van zijn spieren op. Kirill wou meer resultaat en besloot daarop steeds meer olie per keer te injecteren. Zo spoot hij uiteindelijk een aantal liter in zijn armen.

Levensgevaarlijk

De injecties waren niet zonder gevaar en Kirill balanceerde een paar keer op het randje van de dood. Dokters waarschuwen dan ook dat het gebruik van Synthol schadelijk is en kan leiden tot zweervorming, infecties, zenuwschade, longembolieën en hartaanvallen. Kirill lag zelf een aantal keer in bed met 40 graden koorts, maar uiteindelijk kwam hij er weer bovenop.

De Russische jongeman mag dan wel enorme bovenarmen gekregen hebben, zijn spierkracht is niet toegenomen. Synthol verandert namelijk de vorm van de spieren, maar draagt niet bij tot de spierkracht zelf.

