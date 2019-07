Ruim 5 miljoen liter whiskey gaat in vlammen op LB

04 juli 2019

In de Amerikaanse staat Kentucky heeft een brand, wellicht veroorzaakt door een blikseminslag, een opslagplaats van bourbonmerk Jim Beam in de as gelegd. In de opslagplaats lagen 45.000 vaten whiskey te rijpen, samen goed voor ruim 5,3 miljoen liter geestrijke drank. De brand ontstond dinsdagavond laat en veroorzaakte een dusdanige hitte dat de koplampen van de brandweerwagens smolten. De brand werd ingesloten maar mocht doorgaan tot woensdagmiddag. Dit om te verhinderen dat er te veel whiskey met het bluswater in nabije rivieren zou sijpelen. Via kreken belandde whiskey in de rivier Kentucky, waar een grote vissterfte wordt verwacht. Liefhebbers van Jim Beam hoeven niets te vrezen: het verlies is slechts een fractie van de totale voorraad die ligt te rijpen.