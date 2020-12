Rugzaktoeriste uit restaurant gezet vanwege deze outfit: “Wat is hier nu mis mee?”

“Je outfit is te onthullend.” Die weinig flatterende boodschap kreeg een Italiaanse rugzaktoeriste te horen toen ze op restaurant ging in Australië. De serveerster verplichtte Martina Corradi zelfs om haar boeltje te pakken en te vertrekken. De jongedame liet het daar echter niet bij en deed haar beklag op Facebook. Met resultaat, want plots bleek het topje in kwestie geen probleem meer. Er volgden excuses en Martina mag nu zowaar met haar vriend gratis komen dineren.

Het fitnessmodel vertelde in een besloten Facebookgroep wat haar in een visrestaurant in Bondi Beach overkomen was. “Mijn vriend en ik gingen op het terras aan het strand zitten”, klonk het. “De serveerster kwam meteen langs om te zeggen dat ik geen gepaste kledij droeg. We keken haar aan en wisten niet meer wat zeggen.”

“Ze belde zelfs nog de grote baas om haar punt duidelijk te maken, iedereen zat op dat moment naar ons te kijken. Ik voelde me beschaamd en gekwetst, maar ik wil nu ook weten hoe de buitenwereld hier over denkt. Nogmaals: ik zat aan het strand, met een lange broek en een bralette. Wat is daar mis mee?”

Volledig scherm Deze outfit kon volgens het restaurant niet door de beugel. © Facebook

Het duurde niet lang vooraleer Martina massale steun kreeg. “Voor kantoor zou het wat overdreven zijn, maar dit is zonder meer de perfecte gelegenheid om zo’n outfit te dragen. Je ziet er beeldig uit. Wedden dat ze er niets van zouden gezegd hebben als je kleine borsten zou hebben?”, klonk het onder meer.

De kritiek sijpelde blijkbaar tot in restaurant North Bondi Fish door, want plots kwam uitbaatster Gemma Swanson met excuses op de proppen. “We hebben de zaak nog eens besproken en beseffen dat we een inschattingsfout gemaakt hebben. We hebben Martina gecontacteerd en onze verontschuldigingen aangeboden. Zij en haar vriend mogen altijd eens op onze kosten komen eten”, liet ze weten. Het personeel zal nu ook alle regels omtrent de dresscode nog eens helder uitgelegd krijgen.

