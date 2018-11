Rouwend hondje houdt al 80 dagen de wacht aan drukke weg waar baasje omkwam jv

12 november 2018

17u24

Bron: BBC 0 Bizar Over de relatie tussen hond en mens is al veel inkt gevloeid. In China is nu opnieuw een mooi verhaal viraal gegaan van een rouwende, trouwe viervoeter die al meer dan tachtig dagen lang aan de weg waar zijn baasje stierf op haar zit te wachten.

De eigenares van de hond kwam op 21 augustus om bij een verkeersongeval op een drukke baan in Hohhot in het Chinese autonome gebied Binnen-Mongolië. Sindsdien is de hond er elke dag trouw op post, aan de kant van de weg. Volgens een taxichauffeur willen vele bestuurders de hond wel helpen, maar loopt hij weg telkens als iemand hem probeert te benaderen. Het dier krijgt geregeld wat eten toegeworpen.

Beelden van de hond aan de bewuste autoweg werden eergisteren gepost op de Chinese microblogsite Sina Weibo en op de filmpjessite Pear Video. Sommige kijkers drukten hun bezorgdheid uit over de veiligheid van het beestje.

Eerder dit jaar kwamen er ook al vertederende beelden uit China van een oude hond, Xiongxiong, die elke dag geduldig op de terugkeer van zijn baasje van het werk wachtte in het metrostation. De 15-jarige Xiongxiong werd zo populair dat hij een eigen hashtag op sociale media kreeg.

In Japan deed de hond Hachiko al hetzelfde in de jaren twintig van vorige eeuw. En het dier blééf, tot negen jaar na de dood van zijn baasje, maar naar het station wandelen. Hachiko kreeg voor zijn trouw zelfs een standbeeld aan het station van Shibuya in Tokio.