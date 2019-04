Rose werd 99, ook al zaten haar organen op de verkeerde plaats jv

Bron: Independent, USA Today 16 Bizar De Amerikaanse Rose Marie Bentley uit de staat Oregon is 99 geworden, ondanks haar uitzonderlijke medische aandoening dat haar organen zich op de verkeerde plaats in haar lichaam bevonden. En dat wist ze vermoedelijk zelf niet eens.

Rose Bentley stierf in 2017. Net als haar man jaren geleden schonk ze haar lichaam aan de wetenschap. Toen studenten geneeskunde van de Oregon Health & Science University (OHSU) tijdens de les anatomie haar lijk bestudeerden, bleek dat het hart van Rose Bentley wel op de juiste plaats lag, maar bijna al haar andere organen niet. Die aandoening heet ‘situs inversus’, een zeldzame verstoring van de normale links-rechtsconfiguratie in het lichaam. De lever, de maag en andere abdominale organen zitten dan links in plaats van rechts. 1 op 22.000 baby’s worden geboren met situs inversus met levocardia, zoals Rose Bentley, waarbij het hart dus wel op de normale, linkse plaats ligt (levocardia) maar de andere organen in spiegelbeeld gepositioneerd zijn (situs inversus). Omdat de levensverwachting bij die patiënten lager ligt, komt de aandoening - die meestal gepaard gaat met ernstige hartafwijkingen - voor bij amper 1 op 50 miljoen volwassenen.

“Ik wist dat er iets was, maar we hebben er toch een tijdje over gedaan om te begrijpen hoe ze precies in elkaar zat”, zei assistent-professor aan de OHSU, Cameron Walker. Hij had nog nooit zoiets gezien in zijn carrière. Zijn student Warren Nielsen was eveneens onder de indruk. “Het was ongelooflijk. We leerden niet alleen de normale anatomie, maar ook de variaties die kunnen voorkomen.”

Bentley heeft er blijkbaar alvast geen hinder van ondervonden en werd bijna honderd jaar. Samen met haar man had ze vijf kinderen. Het koppel runde een boerderij en een dierenwinkel in Molalla. Rosie was ook nog eens erg actief in de kerkgemeenschap. Volgens de kinderen zou Rosie zich kapot gelachen hebben met het feit dat ze een medische rariteit was. “Ze zou dit zo cool gevonden hebben”, zei haar dochter Louise Allee.

Rosie en haar echtgenoot zouden besloten hebben hun lichamen aan de wetenschap te schenken na het lezen van een gedicht van Robert Test, waarvan de eerste regel luidt: “Geef mijn ogen aan de man die nog nooit een zonsopgang, het gezicht van een baby of de liefde in de ogen van een vrouw heeft gezien.”