Rosanna trouwt met Eren, de chatbot die ze zelf creëerde: “Hij sleurt tenminste geen bagage met zich mee”

Leerling betrapt prof op gebruik ChatGPT: "Heeft hij mijn taak wel gelezen?"

Een studente in de Verenigde Staten ontdekt iets in de feedback van haar paper. Er stonden opmerkingen in die geen steek hielden en het hele plaatje klopte gewoonweg niet. Via een AI-detector ontdekte de leerling dat de tekst geschreven werd met ChatGPT. In een TikTok video legt ze uit hoe ze het bedrog van haar docent kon bevestigen.