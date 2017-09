Rolstoelgebruiker Bjorn uit Kortrijk mag al voor honderdste keer gaan zwemmen bij onbekenden 20u20

Bron: vtmnieuws.be 2 vmma Bizar Bjorn Delaire uit Kortrijk zit sinds een moto-ongeval in een rolstoel. In juni plaatste hij een oproep op Facebook, op zoek naar mensen met een zwembad. Hij kreeg zoveel reacties en uitnodigingen, dat hij nu al voor de honderdste keer bij iemand is gaan zwemmen. "Mensen hebben wel degelijk nog een gouden hart", is hij iedereen dankbaar.

Bjorn plaatste de oproep in juni op Facebook. "Ik kreeg zoveel reacties van mensen met een zwembad waarbij ik mocht komen zwemmen, dat ik er maar aan begonnen ben", vertelt Bjorn, die na zijn ongeval enkele weken in coma lag en een klein jaar moest revalideren.



Bjorn had nooit gedacht dat zoveel mensen hem zouden uitnodigen. "Er zijn nog mensen met een gouden hart."