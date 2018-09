Rodney (54) wint juridisch gevecht van vijf jaar tegen ex en krijgt zijn peperdure verlovingsring terug Joeri Vlemings

04 september 2018

14u17

Bron: New York Post 0 Bizar Rodney Ripley (54) vroeg zijn vriendin Jennifer Rutten (50) bijna zeven jaar geleden ten huwelijk. Hij zag het groots. Ripley deed zijn aanzoek in New York én met een verlovingsring van bijna 35.000 euro. Maar het sprookje bleef niet duren en Ripley eiste zijn peperdure ring terug. Via de rechtbank.

Het zag er allemaal prachtig uit. Op 5 december 2011 hurkte Rodney Ripley uit Wisconsin neer op de Brooklyn Bridge in New York. In zijn hand had hij een ring van de bekende juwelier Tacori met een cushion geslepen diamant van 3 karaat. Voor zijn verloofde, Jennifer Rutten, die bij het Amerikaanse Rode Kruis in New York werkte, waar ze ook woonde. Vandaar de gekozen locatie.

Nog geen jaar later liep de relatie op de klippen. De twee waren niet in het huwelijksbootje gestapt en Rodney Ripley wou graag de verlovingsring recupereren. "Ik was nog aan het bekomen van orkaan Sandy, toen hij mij plots begon te stalken", zei Rutten daarover. Ze weigerde het pronkjuweel terug te geven. Ripley stapte daarop naar het hooggerechtshof van Manhattan. De juridische strijd zou vijf jaar duren.

Minder waard

Ruttens advocaat William Costigan beweerde dat de ring nog geen 11.000 euro waard was. Ripley toonde het reçu aan de rechter, waarop een bedrag van 39.057,10 dollar stond (33.785,57 euro). Hij had de ring laten verzekeren voor 40.000 dollar (zo'n 34.600 euro). Volgens de New Yorkse wetgeving heeft in zo'n geval de schenker recht op de verlovingsring, als het niet tot een huwelijk komt. De redenen van de relatiebreuk doen er dan niet toe.

Rutten probeerde nog haar gelijk te halen met de stelling dat de rechtbank in Manhattan niet bevoegd was en met de argumentatie dat Ripley haar emotioneel intimideerde. Maar de rechter wees, na vijf jaar juridisch gebakkelei, de verlovingsring uiteindelijk toe aan schenker Rodney Ripley.