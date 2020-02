Robot tapt pintjes in Tokio RL

05 februari 2020

01u40

Bron: ANP/BuzzT 1 Bizar In Japan, het walhalla van de technologische hulpjes, staan nu robots achter de bar. Een kroeg in Tokio heeft een digitale barman in dienst genomen. Die heeft 40 seconden nodig om een biertje in te schenken. Een cocktail kost een minuut.

De robot, gemaakt door het bedrijf QBIT Robotics, gebruikt vier camera's om klanten in de gaten te houden. Kunstmatige intelligentie analyseert hun gezichtsuitdrukkingen. Via een tablet lacht de barman met een computergezicht naar ze. Ook maakt hij via de chat een praatje over het weer terwijl hij de bestellingen klaarmaakt. De robot is een test om te zien of meer van dit soort digitaal personeel kan worden ingezet in Japan, waar restaurants en winkels moeite hebben om personeel te vinden.

De robot is ook al getraind om een kopje koffie te zetten

Tokio is over een paar maanden gastheer van de Olympische Spelen. Japan wil de Spelen gebruiken om te laten zien wat het in huis heeft. Zo rijden tientallen zelfrijdende auto's rond door het olympische dorp. Een autonome Toyota, de Concept-i, begeleidt de mensen die met de olympische vlam door Japan rennen.