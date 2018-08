Rijke Indiër (25) haalt grote middelen boven om het goed te maken bij zijn Shivde mvdb

20u32 0 Bizar Een jonge gefortuneerde Indiase zakenman heeft kosten noch moeite gespaard om het goed te maken bij zijn vriendin. De 25-jarige Nilesh Khedekar liet een wijk in miljoenenstad Poona helemaal volplakken met liefst 300 reclameborden en affiches waarop de boodschap 'Shivde I am sorry!!' stond. Of die Shivde hem vergeeft is niet geweten, zijn initiatief leidde alvast wel tot een fikse boete.

Wat Khedekar zijn Shivde heeft aangedaan is eveneens niet bekend, feit is dat hij de grote middelen bovenhaalde om zijn spijt te betuigen. De zakenman had vernomen dat zijn vriendin vrijdagochtend per auto zou terugkeren uit Mumbai, de 150 kilometer verder gelegen metropool. De erfgenaam van een familiebedrijf bleef niet bij de pakken zitten en ging aan de slag.



Hij contacteerde een drukker en liet snel 300 affiches van verschillende groottes drukken. Een groep jongens hing die 's nachts op in Pimple Saudagar, een voorstad van Poona waar Shivde woont. Reclameborden werden overplakt terwijl kleinere affiches aan verlichtingspalen werden gehangen. Tegen 's ochtends was de klus geklaard. Foto's van de affiches belandden snel op sociale media waardoor het initiatief het gespreksonderwerp van de dag werd.



De politie en stadsambtenaren waren minder onder de indruk en startten een onderzoek. De plakkers konden snel worden opgespoord. Het duurde niet lang vooraleer de speurders tot bij de drukker en uiteindelijke opdrachtgever Khedekar raakten. De man had zo'n 72.000 roepies (900 euro) aan drukkerskosten uitgegeven, maar mag nu een gepeperde rekening verwachten voor het beschadigen van stadseigendom. Hoeveel de boete bedraagt, is nog niet duidelijk.



De erfgenaam verklaarde tegenover plaatselijke media: "Ik had dit niet mogen doen, ik heb mijn ouders in een lastig parket gebracht. Ik heb ook mijn vriendin en haar familie ten schande gebracht. Het spijt me zeer."