Rijk koppel krijgt wind van voren nadat ze crowdfunding opzetten zodat hun bekende hond naar beroemde dierenarts kan: “Profiteurs” ADN

26 januari 2018

12u08

Bron: The Telegraph, Daily Mail 1 Bizar Topman in de reclamewereld Richard Huntington en zijn vrouw Annabel Bird, eigenares van luxe-lifestylemerk Bleak House, krijgen de volle laag nadat ze een crowdfundingactie opzetten voor de dierenartsfactuur van hun hond Edward, een viervoeter met een eigen Instagrampagina, een kast vol designerkleertjes en een leven vol luxe.

Hoewel het koppel uit Londen onder meer in een huis van een miljoen pond woont en hun geliefde hond overlaadt met designeraccessoires en tripjes naar sterrenhotels, besloot het paar de hulp van het internet in te roepen om een som van 7.500 pond op te halen voor hun huisdier. Doel: het diertje, dat last heeft van zijn pootjes, te laten behandelen door de beroemde – en dus prijzige - celebrity-dierenarts Noel Fitzpatrick. In geen tijd stroomden de donaties binnen voor Edward (voluit Edward Lear), die zijn duizenden volgers geregeld trakteert op snoezige kiekjes.

De directeur en Chief Strategy Officer bij Saatchi & Saatchi en zijn vrouw smeekten internetgebruikers om hun portefeuille boven te halen, zodat hun 4-jarige Welsh Terrier “weer zou kunnen ravotten”. “We willen alleen maar dat onze grappige hond weer kan rondlopen als de gekke terrier die hij is, bergen kan beklimmen en ten volle van zijn leven kan genieten”, schreef Annabel op de GoFundMe-pagina. “Richard en ik zouden zo dankbaar zijn voor elke hulp die je ons kan geven.” Ze slaagden erin om meer dan 5.000 pond bijeen te rapen dankzij donaties van meer dan 200 mensen en konden zodoende met Edward naar de dierenarts.

De viervoeter werd inmiddels een eerste keer geopereerd en is al aan de beterhand. “Hij loopt nu al heel flink en je ziet de vreugde en het enthousiasme op zijn snoet als we voor de zoveelste keer met hem een ommetje maken”, kirt Annabel. “Ik denk dat hij deze week voor het eerst in twee jaar tijd kon wandelen zonder pijn in zijn poten. We willen iedereen enorm bedanken voor al jullie steun. We zijn geraakt door jullie warmte en jullie liefde voor Edward.”

Maar nu gaat hun actie vooral met woede gepaard, want tja… het koppel lijkt heus wel zelf de bekende dierenarts te kunnen betalen. Verschillende verbolgen Twittergebruikers noemen het koppel “profiteurs”. “Wat een brutaliteit”, sneert iemand. “Een verhaal van totale schaamteloosheid”, voegt iemand anders toe.