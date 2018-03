Richard wordt stinkend rijk nadat hij 7 jackpots wint: "Ik heb geen geluk, wel een strategie" TTR

26 maart 2018

10u59

Een enorme jackpot winnen. Voor vele mensen blijft het slechts bij een droom, maar niet voor de Amerikaanse Richard Lustig uit Orlando in de staat Florida. De man won intussen maar liefst zeven jackpots. "Ik haat het woord geluk, want daarmee heeft het niets te maken. Je hebt vooral een goede strategie nodig", vertelt de Amerikaan.

Lustig, die hoofdzakelijk de meeste jackpots won tussen 1993 en 2010, schat dat zijn lottocarrière hem door de jaren heen in totaal bijna een miljoen dollar heeft opgeleverd. Hij woont in een villa, rijdt rond met een peperdure Jaguar en heeft onlangs zijn eigen zaak opgestart. Sommigen noemen hem een geboren winnaar, maar daarmee is de man het grondig oneens. "Net zoals andere mensen speelde ik af en toe eens met de lotto en verloor ik steeds opnieuw", aldus Lustig.

De Amerikaan ontdekte echter verschillende manieren hoe hij zijn kansen kon verhogen. Volgens Lustig moeten Amerikanen zich vooral concentreren op de kleinere jackpots. "De kans dat je dan de jackpot wint is veel groter. Bij de Powerball is dat één op 300 miljoen, bij Florida Lotto één op 24 miljoen en bij Lucky Money zelfs één op 3 miljoen."

Daarnaast kopen Amerikanen hun krasloten beter bij dezelfde verkoper waarbij nog grote prijzen te winnen vallen. "Dat vergt jarenlange research", schrijft de winnaar in zijn boek 'Learn How to Increase Your Chances of Winning the Lottery'. "Vul daarnaast nooit verjaardagen in. Dat werkt beperkend. Je varieert beter tussen alle nummers vanaf 1 tot en met 31. En vooral: sla nooit een jackpot over."

Hoewel hij in Amerika bekend staat als een stinkend rijke man die geld schenkt aan goede doelen, oogst hij ook heel wat kritiek met zijn boek. Volgens verschillende critici zijn de tips "gevaarlijk", omdat hij anderen aanzet tot gokken.