Richard (42) zat 17 jaar onschuldig in de cel nadat hij verward werd met ‘dubbelganger’

31 augustus 2018

18u27

De 42-jarige Richard Jones eist een schadevergoeding van ruim 1 miljoen dollar nadat hij zeventien jaar doorbracht in de cel voor een misdaad die hij niet had gepleegd. Het toeval wil dat hij als twee druppels water lijkt op de echte dader. Met een portie geluk en wat hulp van buitenaf was hij in staat zijn dubbelganger op te sporen en zijn vrijheid te herwinnen.

Bijna twintig jaar geleden werd Richard Jones veroordeeld tot een effectieve celstraf voor een overval. Volgens de aanklacht had Jones in 1999 een telefoon gestolen op de parking van een supermarkt in de Amerikaanse staat Kansas. Getuigen verklaarden dat een man rond 20 uur had geprobeerd om de handtas van het slachtoffer los te rukken, maar enkel de gsm van de vrouw had kunnen ontfutselen. Meteen na het incident vluchtte de dief weg in een auto.



De getuigen hadden enkel een glimps opgevangen van de overvaller en verklaarden later dat het om een ‘donkere persoon’ ging, mogelijk een Latijns-Amerikaanse of zwarte man. Ook de mannen in de vluchtauto, die destijds snel wat geld wilden verdienen, konden de dader niet identificeren. Ze wisten enkel zijn voornaam: Rick. De politie legde hen honderden foto’s voor van personen die overeenkwamen met de beschrijving, waaronder een foto van Richard Jones. De getuigen pikten hem eruit.



Jones werd in 2000 gearresteerd. Er was geen fysiek bewijs dat hij de overval had gepleegd. Op die bewuste dag was hij thuis, bij zijn vriendin en haar zussen. Toch werd hij kort daarna schuldig bevonden op basis van de getuigenissen. Als onschuldig man belandde Jones in 2001 in de gevangenis.

Lookalike

In een waanzinnige gelukstreffer werd hem daar pas duidelijk hoe zijn proces zo fout had kunnen gaan. Enkele medegedetineerden vertelden hem hoe sterk hij leek op een andere gevangene, Ricky Amos. “Ik nam het eerst met een korrel zout”, zei Jones volgens The Independent. Maar uiteindelijk besloot hij zijn kans te wagen. Hij contacteerde Innocence Project, een non-profit die gespecialiseerd is in het bevrijden van onterecht opgesloten gevangenen. Samen met hun hulp slaagde hij erin een foto op te sporen van zijn 'lookalike'.

“Ze leken wel een tweeling,” aldus een stagiair bij de non-profit die destijds aan de zaak had gewerkt. De foto werd ook bestudeerd door het gerecht, die de originele getuigen weer opriep. Die gaven toe dat ze de mannen amper uit elkaar konden houden, zelfs niet wanneer ze de twee foto’s naast elkaar legden. Bovendien kwam het thuisadres van Ricky Amos overeen met de plaats waar hij destijd werd afgezet door de vluchtauto. In 2017 besloot de rechter daarop Jones weer vrij te spreken.

Van twintiger naar veertiger

De veertiger probeert nu de draad weer op te pikken. Toen hij de cel inging, was hij amper 25 jaar en vader van twee jonge dochters. Nu hij weer vrij is, zijn zijn kinderen opgegroeid: één van hen is zelf moeder geworden. “Het nam een groot deel van mijn leven weg dat ik nooit terug kan krijgen,” vertelt Jones. Eerder deze week diende hij een aanvraag in voor een schadevergoeding van ruim 1 miljoen dollar van de staat Kansas. "Meneer Jones vraagt het gerecht nu om zijn onschuld officieel te erkennen, zodat hij dit pijnlijke hoofdstuk in zijn leven kan afsluiten", staat in de aanvraag te lezen.