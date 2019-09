Restauranthouder bespuit roker met brandblusapparaat mvdb

24 september 2019

17u14

Bron: WSBT 0 Bizar Een discussie over strenge rookwetgeving is vrijdag danig uit de hand gelopen. Een restauranthouder greep in de Amerikaanse stad Salt Lake City (Utah) naar zijn brandblusapparaat en spoot kort een roker ermee.

Alex Jamison die belangen heeft in verschillende restaurants, kibbelde met roker Jon Bird. Volgens de plaatselijke wet is roken in de openlucht verboden als de persoon zich binnen een afstand van 25 feet (7,6 meter) van de ingang van een handelszaak bevindt. En dat was volgens Jamison het geval.

Een vriendin en een vriend van Bird waren getuige van de woordenwisseling. De vrouw in het gezelschap begint hen te filmen en vraagt Jamison of hij echt van plan is om de brandblusser te gebruiken. Die antwoordt bevestigend, waarna hij de daad bij het woord voegt.

In een Facebookpost vraagt Jon Bird om uit te kijken naar Jamison, want die ging ervan door toen de roker de politie belde. Bird is van mening dat hij de wetten niet overtrad. Hij is van plan een advocaat onder de arm te nemen om Jamison voor de rechter te slepen.