Restaurant voor nudisten geopend in Parijs: gasten moeten wel pantoffels dragen SPS

Bron: Belga

Nudisten zijn in de regel aangewezen op locaties buiten de stad, in parken en op campings bijvoorbeeld. Restaurants voor de liefhebbers van naaktrecreatie zijn ook daar te vinden. Uitzondering is vanaf vandaag het restaurant O'Naturel in Parijs.

Wie binnenkomt, moet behalve zijn kleren ook zijn draagbare telefoon bij de garderobe achterlaten. Mannen moeten verplicht de uitgereikte pantoffels dragen, vrouwelijke bezoekers mogen desgewenst hun modieuze schoeisel aanhouden. De aankleding van de eetgelegenheid is simpel: witte muren en zwarte stoelen. De keuken wordt omschreven als 'edel bistro'.