Restaurant schrapt 'Rijpe Negerin'-dessert na boze reacties Ruben Koenes

04 maart 2018

14u13 5 Bizar De uitbaters van een restaurant in Sint-Truiden schrappen een omstreden dessert van de kaart. Reden: een storm van kritiek vanwege een ijsje met de naam 'Rijpe Negerin'. De eigenaars waren zich van geen kwaad bewust en bieden hun excuses aan.

De Facebookpagina van restaurant Aen Tafel stroomde dit weekend plots vol met boze reacties waarin de uitbaters racisten genoemd worden. Wat bleek? Een Nederlands koppel was komen eten in het restaurant en had een foto van de rekening op sociale media gezet. Het dessert omcirkeld: 'Rijpe Negerin 2 bol'.



"Een reactie kan niet uitblijven en ik wil mij openbaar verontschuldigen naar alle mensen die zich hierbij aangevallen voelen. Geloof het of niet: meer dan 20 jaar kennen de mensen deze coupe, die trouwens zeer lekker is. Ze is genoemd na aanraden van een Congolese vriendin," schrijven uitbaters Yves en Joke.

Actie

In al die jaren zou nooit een negatieve reactie zijn gekomen op het toetje, zo stelt het duo. Het ijsje is na de commotie direct van de kaart gehaald. "Dat is het minste wat wij kunnen doen." Daarnaast roepen Yves en Joke op om alle negativiteit om te zetten in iets positiefs en ze vragen hun klanten dan ook om hulp bij het bedenken van een nieuwe naam.

"Ik heb mijn hele leven in Congo / Zaïre gewoond en sta heel open voor andere culturen, gemengde huwelijken, andere godsdiensten. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed met verschillende waarden en we moeten daar fier op zijn. Helaas zullen we altijd voor en tegenstanders hebben. Maar laat ons aub ophouden met elkaar te beledigen," luidt het nog.