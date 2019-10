Restaurant hangt lijkzakken op als Halloween-decoratie Jannelie Bras

15 oktober 2019

17u54

Bron: AD.nl 0 Bizar Een restaurant in het Nederlandse dorp Hendrik-Ido-Ambacht (provincie Zuid-Holland) choqueert met hun stunt voor Halloween. De uitbaters hadden twee lijkzakken ter decoratie opgehangen bij de ingang. Klant Albert van der Heide is verbolgen. “ Ik heb in de psychiatrie gewerkt, waar ik dit soort taferelen in het echt heb moeten zien. Ik vind dit echt te ver gaan.”

Van der Heide is vaste klant bij restaurant Happy Italy, maar hij en zijn gezin maakten dit weekend boos rechtsomkeert. De man uit het Nederlandse Zwijndrecht plaatste vandaag een Facebookpost met foto over het voorval, waar meer dan honderd veelal woedende reacties op kwamen. "Ik kwam om gezellig mijn zoons verjaardag te vieren, dan wil je niet hiermee geconfronteerd worden. Mijn jongste zoontje vond het ook echt niet leuk.”



Het restaurant laat weten dat de zakken inmiddels verwijderd zijn en dat er alleen nog ‘gezellige’ Halloweenversiering ophangt. “We krijgen veel leuke reacties op de versiering, alleen de zakken bij de ingang vonden we achteraf zelf ook iets te ver gaan. Als groepen bij ons reserveren laten we ook weten dat het restaurant in Halloweensfeer is versierd, dan kunnen ze daar rekening mee houden’’, laat werkneemster Wendy Knibbe weten. “Aan het einde van de maand gaan we als personeel verkleed. Tja, de een vindt het leuk, de ander vindt het niets.”



Van der Heide is blij dat de confronterende versiering is weggehaald. “Ik kom iedere zondag bij Happy Italy en vind het echt een fijne zaak, dus ik wil ze niet zwart maken. En als mensen Halloween willen vieren, vind ik dat ook prima. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat er rekening wordt gehouden met nietsvermoedende kinderen. Die kunnen van zulke beelden echt slapeloze nachten krijgen. Kijk, als je naar een Halloweenfeest gaat, zoek je het zelf op, maar wij kwamen gewoon een pizzaatje eten.”