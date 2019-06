Replica-kampioensgordels van zwaar zieke Timmy (5) gestolen: beschaamde dievegges geven ze prompt terug Matthias Van den Bossche

Het moest het ultieme cadeau worden voor Timmy Vick (5), een jonge Amerikaan die gediagnosticeerd is met een hersentumor: zijn replica-kampioensgordels die worstelaars dragen, zouden onder handen worden genomen door een gekende riemenontwerper aan de andere kant van het land. Zijn ouders stuurden de riemen op, een bezorger dropte het pakket aan de voordeur van de ontwerper, waarna twee dievegges ermee aan de haal gingen. Toch heeft de diefstal een happy end: de berouwvolle criminelen gaven met een handgeschreven brief vol excuses hun gestolen buit terug.

De ouders van Timmy uit de oostelijke staat Delaware kregen het vreselijke verdict over de tumor in oktober te horen. Hun zoon heeft eveneens een autismespectrumstoornis. Het worstelen van de World Wrestling Entertainment (WWE) is Timmy’s leven.



Om hem tussen alle medische behandelingen door even wat verpozing te gunnen, vonden zijn ouders de tijd rijp om hem te belonen met een speciaal cadeau. De ouders waren bereid diep in de buidel te tasten en hadden zirkoniastenen ter waarde van 2.000 dollar gekocht. Die imitatiediamanten zouden op de riemen worden geplaatst door een in worstelmiddens gekende ontwerper.



Deze Sergio Moreira uit de noordwestelijke staat Washington werd via Facebook gecontacteerd. Hij was aardig aangedaan door Timmy’s verhaal. Moreira wou wat graag de riemen opsmukken met de zirkoniastenen. Dit alles, helemaal gratis. “De riemen zullen als twee druppels water lijken op degene die Timmy op tv ziet”, beloofde de ontwerper de ouders.

De toegestuurde riemen kwamen maar niet toe, waarop Moreira de beelden van zijn bewakingscamera aan de voordeur ging bekijken. Wat bleek? Een bezorger had het pakket aan de oprit afgeleverd. Niet veel later verschenen twee vrouwen die de ingepakte riemen meenamen. Politie verspreidde de beelden en lokale tv-zenders maakten van de diefstal een groot nieuwsitem. Iets wat ook tot bij de dievegges in kwestie moet zijn geraakt.

Groot was Moreira’s verbazing toen de bel ging en de twee vrouwen - met het schaamrood op de wangen - de geroofde riemen en de rest van het pakket teruggaven. Ze overhandigden hem ook een vier pagina’s tellende, met de hand geschreven brief vol excuses. “Ze verklaarden dat ze twee dakloze drugsverslaafden waren die dachten een beetje extra geld te kunnen verdienen. Ik zag dat ze hadden gehuild en erg verdrietig waren. Ik heb ze beiden omhelsd en heb hen meegedeeld dat ik geen klacht zou indienen, als ze hulp zochten.

“Nog niet in een miljoen jaar zou ik iets van een zieke vijfjarige jongen afnemen. Ik schaam me diep voor wat ik heb gedaan”, staat onder meer in de brief te lezen. Een van hen is zelf moeder van een jong kind. Het betrokken poliekorps roemt de dievegges die hun buit teruggaven, maar spoort hen toch op, luidt het in een boodschap op hun facebookpagina.