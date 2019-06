Relatie was al twee jaar voorbij toen Rich 26 miljoen won, nu moet hij toch de helft aan zijn ex terugbetalen Sven Van Malderen

21 juni 2019

15u06

Bron: New York Post 0 Bizar 30 miljoen dollar, oftewel 26,5 miljoen euro... Het bedrag dat Rich Zelasko zes jaar geleden dankzij Mega Millions in de wacht sleepte, spreekt tot de verbeelding. Een rechter heeft nu echter beslist dat zijn ex Mary-Beth recht heeft heeft op de helft van dat bedrag. Het koppel uit Pontiac (Michigan) was al twee jaar uit elkaar toen de Amerikaan het winnende biljet kocht, maar de scheiding was nog niet officieel uitgesproken.

Mary-Beth schakelde een trosje advocaten in om haar gelijk te halen, tot twee keer toe met succes. Zo oordeelde een rechter uit Oakland County in eerste instantie dat 13,25 miljoen euro haar richting moest uitgaan. Zelasko ging in beroep tegen die uitspraak, maar moet nu dus opnieuw het onderspit delven.

“Het klopt dat Zelasko die ene dollar uitgegeven heeft om de jackpot op de kop te tikken”, stelde bemiddelaar John Mills. “Maar dat geld was op dat moment voor de wet nog gemeenschappelijk bezit en dus ging het om een gedeelde investering.”

“Geluk zelf afgedwongen”

De advocaat van Zelasko kan zijn oren niet geloven. “Rich had geluk in het spel, maar dat heeft hij zelf afgedwongen. Mary-Beth heeft hier niets mee te maken.”

De voormalige tortelduifjes waren in 2004 in het huwelijksbootje gestapt, samen hebben ze drie kinderen. In 2011 vroeg het koppel de scheiding aan, maar die werd pas vorig jaar officieel afgehandeld.

Negen jaar na de feiten

Ook in het Verenigd Koninkrijk ging een ex al eens met een flink deel van de buit lopen. Flashback naar 2009: Nigel Page was dankzij EuroMillions 56 miljoen pond (63 miljoen euro) rijker geworden, maar veel rust was hem niet gegund.

Zijn ex-vrouw Wendy kwam immers plots haar deel van de koek opeisen. Met 9 miljoen euro kon ze naar eigen zeggen wel leven. Nochtans was zij diegene die hem negen jaar eerder laten zitten had voor een andere man.

De rechter oordeelde ondanks die voorgeschiedenis toch dat Wendy recht had op 2,25 miljoen. Daarnaast ging de alimentatie die Page voor zijn dochter moest betalen fors de hoogte in (van 170 euro per maand naar 2.250 euro; nvdr).

“Winst heeft mijn leven vergald”

En wat dan gedacht van Jane Park? Zij werd op 17-jarige leeftijd de jongste lottowinnaar van het Verenigd Koninkrijk, maar die 1,15 miljoen euro had ze liever nooit op haar rekening zien verschijnen. “Mijn leven was een pak eenvoudiger toen ik 9 euro per uur verdiende als administratief bediende en samen met mijn moeder in een flat met twee slaapkamers woonde”, klonk het twee jaar geleden. “Ik dacht dat mijn situatie zou verbeteren, maar het is tien keer erger geworden. Die winst heeft mijn leven vergald, ik verveel me dood.” In het onderstaande filmpje ziet u hoe het haar vergaan is.