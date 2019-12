Reizigster veinst medische problemen voor upgrade naar grotere zetel, vliegtuig moet terugkeren mvdb

02 december 2019

14u37

Bron: NBC Miami 1 Bizar Een binnenlandse vlucht naar de Amerikaanse stad Miami is door een passagiere onverwacht moeten terugkeren naar de luchthaven van vertrek. De vrouw fakete een medische aandoening waarop de gezagsvoerder geen enkel risico nam en terug koers zette naar Pensacola (Florida).

Het toestel was al op de terugweg toen de vrouw duidelijk maakte dat ze haar aandoening helemaal geveinsd had. De bedoeling was een grotere (duurdere) zitplaats te krijgen.

Vlucht 3508 van vliegmaatschappij American Eagle steeg vrijdag rond 5.43 uur ‘s ochtends op vanaf luchthaven Pensacola. Het toestel keerde na 43 minuten al terug. Alle passagiers moesten het vliegtuig verlaten, maar de betrokken vrouw bleef dit halsstarrig weigeren. De al opgetrommelde politie ging aan boord en kon de vrouw na enige tijd inrekenen. Ze zit in voorlopige hechtenis en mag ongetwijfeld een erg gepeperde rekening verwachten. De vrouw is nog niet aangeklaagd. Welke aandoening ze precies speelde, is niet bekendgemaakt.

De resterende passagiers konden om 7.41 uur opnieuw aan boord. Het toestel vertrok daarna alsnog naar bestemming Miami.