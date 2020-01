Reizigers krijgen porno te zien op informatiebord in Zweeds treinstation HLA

17 januari 2020

17u46

Een informatiescherm in een treinstation heeft één doel: de reiziger informeren over de treindiensten, weliswaar regelmatig afgewisseld met publiciteit. In het station van het Zweedse Kalmar was dat donderdag wel even anders toen één van de schermen pornografisch materiaal lieten zien aan de nietsvermoedende pendelaars. Dat meldt de lokale openbaar transportbeheerder.

“Een buschauffeur meldde dat iemand pornografische beelden op één van onze schermen had geplaatst,” vertelde Karl-Johan Bodell, verkeersleider bij de transportmaatschappij KLT aan het persagentschap AFP.

Gedurende een kwartier konden de pendelaars in het station in het zuidoosten van Zweden zich vergapen aan de expliciete beelden op het interactieve informatiescherm, vooraleer het uit werd gezet. De onderaannemer die verantwoordelijk is voor de schermen heeft een intern onderzoek geopend. Zolang het onderzoek duurt, zal het scherm uitgeschakeld blijven.

Lokale media vermoeden dat het systeem gehackt was.