Reiziger komt te laat en vertraagt dan maar eigen vlucht met valse bommelding kg

16 augustus 2018

14u29

Bron: Reuters 0 Bizar Toen de Franse Jacob Meir Abdellak zijn vlucht naar Los Angeles dreigde te missen, vond de man er niks beter op dan de luchthaven te bellen met een valse bommelding. Door de anderhalf uur vertraging kon de man nog opstijgen, maar zijn geluk was van korte duur: hij werd opgepakt toen hij terugkeerde naar de luchthaven. Voor de list vliegt hij nu tien maanden de cel in.

Op 11 mei werd Abdellak 's morgens vroeg op Gatwick Airport verwacht voor zijn vlucht van Londen naar Los Angeles. Hij arriveerde echter te laat en werd tegengehouden door het personeel van de luchtvaartmaatschappij Norwegian Air, die hem vertelde dat hij niet meer mocht instappen, ook al bevond het toestel zich nog aan de grond.

Dat liet Abdellak niet zomaar gebeuren. Acht minuten voor zijn vlucht zou vertrekken, belde hij zelf de luchthaven op. De Fransman maakte de persoon aan de andere kant van de lijn wijs dat er zich een bom bevond in het vliegtuig naar L.A.



Zijn valse bommelding zorgde ervoor dat alle passagiers aan boord moesten uitstappen en opnieuw gescreend werden. In totaal werd de vlucht met anderhalf uur vertraagd. En zo kon Abdellak alsnog mee aansluiten.

Telefoonnummer

Wanneer de reiziger tien dagen later terugkeerde naar de luchthaven voor een andere vlucht, stond de politie hem echter al op te wachten. Uit het onderzoek was gebleken dat de valse bommelding afkomstig was van het telefoonnummer dat hij gebruikte voor zijn boekingen.

Aanvankelijk beweerde Abdellak dat hij zijn simkaart was kwijt gespeeld toen de bommelding werd gepleegd, maar uiteindelijk kon de man niet anders dan bekennen. Afgelopen dinsdag pleitte hij schuldig in de rechtbank van het Engelse Lewes. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van tien maanden.

“Dit was een vrij belachelijke beslissing van Abdellak, die een extreem serieuze aanklacht verzon uit eigenbelang", aldus de commissaris van de lokale politie. “Omdat hij te laat was voor zijn vlucht, dacht hij dat het een goed idee was om een valse bom te melden, maar dit bleek de slechtste beslissing die hij ooit had kunnen maken.”