Reizen met de metro? In Berlijn betaal je met je sneakers Natasja de Groot

14u42

Bron: AD.nl 5 Getty Images Op de tong van de sneaker is het jaarabonnement gestikt. Bizar Wie reist met het openbaar vervoer, hoort een geldig vervoersbewijs op zak te hebben. In Berlijn hebben ze wel een heel bijzonder alternatief voor het kaartje. Dáár kunnen reizigers betalen met hippe sneakers waarop een openbaar vervoer-jaarabonnement is gestikt.

Het klinkt als een stunt, en ja dat is het ook. Speciaal voor de 90ste verjaardag van de U-Bahn heeft het Berlijnse vervoersbedrijf BVG in samenwerking met Adidas een speciale sneaker uitgebracht.

Slechts 500 exemplaren zijn er gefabriceerd. Het design van de schoen is als het interieur van de U-Bahn: zwart en geel, in combinatie met de confettiprint van de stoeltjes. Maar het meest bijzondere detail is toch wel het vervoersbewijs. Dat is op de tong van de sneaker gestikt.

Dat de sneakers gewilde exemplaren zijn, bleek gisteren wel. Voor de deur van de twee winkels in Berlijn waar ze werden verkocht, stonden 's ochtends vroeg al lange rijen.

Koopje

Een mogelijke verklaring voor die immense populariteit is de prijs. De sneakers kosten inclusief het jaarabonnement voor de Berlijnse metro, tram en bus 'slechts' 180 euro. Aangezien een jaarabonnement normaliter 760 euro kost, is dat dus een koopje.

Enige voorwaarde is wel dat de reiziger de schoenen altijd aan heeft tijdens het reizen, in een doos onder de arm telt dus niet.