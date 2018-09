Reisbus in panne, dus nemen 50 leerlingen de taxi naar Disneyland Parijs 400 kilometer verder Kostenplaatje: Meer dan 9.000 euro mvdb

23 september 2018

17u19

Bron: Ouest-France 2 Bizar Zo'n vijftig leerlingen uit de stad Rennes in Bretagne zagen vrijdagavond ei zo na hun weekendje Disneyland Parijs op het laatste moment geannuleerd. De reisbus die hen 's nachts naar Marne-La-Vallée zou brengen, stond in panne. Het defect bleek niet meteen te verhelpen en een vervangbus was niet voorhanden.

Geen feestelijk weekend voor de aan de leerlingenraad verbonden scholieren. Dat was echter buiten de schooldirectie gerekend. Die belde een taxibedrijf op met de vraag om de leerlingen alsnog per taxi naar Disneyland te brengen, zo'n kleine 400 kilometer verder.

"Dat kan, maar daar zijn toch wel twaalf taxi's voor nodig", antwoorde Gilles Rocher van taxi-rennes.fr. "En het kost u meer dan 9.000 euro", liet hij de directie weten. Die stemde tot zijn grote verbazing toe.

Rocher bracht de chauffeurs, waarvan sommigen er al een dag- en/of avondshift op hadden zitten, op de hoogte. Tien van de twaalf taxi's bleken meteen inzetbaar. Na lang zoeken werden twee chauffeurs van concurrerende taxibedrijven nog bereid gevonden de urenlange rit (en terugrit) te rijden. De kinderen werden verdeeld over tien gewone taxi's, een monovolume en een bestelwagen. Het konvooi zette zich uiteindelijk om half vier 's nachts in beweging richting het attractiepark.

De rit verliep zonder problemen en arriveerde eerder dan voorzien zaterdagochtend vroeg . Het is niet duidelijk hoe de kinderen vanavond naar Rennes terugkeren. Of de 9.000 euro effectief al betaald is, is evenmin geweten.