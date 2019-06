Reisblogger rijdt over onverharde wegen voor Instagramfoto en krijgt kritiek: “Niet meer welkom in IJsland” bvb

05 juni 2019

14u22

Alexander Tikhomirov, een Russische reisblogger met meer dan 320.000 volgers op Instagram, is serieus onder vuur komen te liggen nadat hij in IJsland offroad had gereden, wat ten strengste verboden is, om een mooie plaats te bereiken. Hij plaatste een foto van zichzelf naast een gehuurde Toyota Land Cruiser, waarmee hij vast kwam te zitten op onverhard terrein, op Instagram en kreeg meteen tal van negatieve reacties.

Het bijschrift bij de foto luidt als volgt: “Proficiat, vandaag heb ik een hoge boete gekregen.” (lees verder onder de Instagrampost)

De man probeerde in het noorden van IJsland het Mývatnmeer, dat in zeer actief vulkanisch gebied ligt, te bereiken. Dat deed hij door gebruik te maken van onverharde wegen, wat overigens illegaal is in IJsland. De reden daarvoor is dat het de kwetsbare bodem en vegetatie kan beschadigen. Betrapt worden op het overtreden van die wet kan een boete van ruim 2.800 euro opleveren.

De lokale bevolking zou Tikhomirov betrapt hebben. Daarop verwittigden ze de politie die hem en zijn auto bevrijdden. Daarna namen ze hem mee naar het plaatselijke politiebureau om hem te ondervragen.

Kritiek

De man, die naast reisbeelden ook vaak video’s en foto’s van schaars geklede vrouwen post, kreeg meteen bakken kritiek over zich heen. Enkele volgers reageerden dat hij nu “niet meer welkom is in IJsland”.

“We leven in een periode waarin klimaat een heel belangrijk thema is. We hebben niet veel tijd meer om uit te zoeken hoe we onze planeet gaan redden. En dan verniel jij hier zomaar een prachtig stukje van de wereld, enkel en alleen maar voor een Instagramfoto”, zo schreef een andere volger. Reacties als “Je zou je moeten schamen, dat is echt heel oneerbiedig. Ga weg en kom nooit meer terug” en “Wij lieten je toe om door ons land te reizen en om de mooie natuur te aanschouwen, respecteer het dan ook” lieten niet lang op zich wachten.

Hij kreeg ook scheldwoorden zoals “idioot” naar het hoofd geslingerd in de tal van negatieve reacties op de foto's.

Tikhomirov zal nu wel twee keer nadenken alvorens zich nog eens een keer op onverharde wegen te betreden in IJsland. Toch postte hij vandaag onderstaande foto op Instagram, de vraag is of hij die mooie plek op een legale manier heeft bereikt.

