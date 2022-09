Rechter verplicht Lindsay om na scheiding pikante foto’s aan haar ex te geven: “Echt vernederend”

Opmerkelijke uitspraak bij een echtscheidingszaak in Utah: een rechter verplicht er een vrouw om een album vol pikante foto’s aan haar ex te overhandigen. “Op die manier kan hij de lieve woordjes die erbij geschreven staan blijven koesteren”, luidt de redenering.

De plaatjes dateren van 25 jaar geleden, toen Lindsay March net getrouwd was met Christopher. Ze bokste toen een boudoir fotoalbum in elkaar, met intieme foto’s die soms niets aan de verbeelding overlieten.

De rechter stond na het nodige protest wel toe om de afbeeldingen te laten bewerken, zodat te expliciete poses afgeschermd werden. “Maar het blijft aanvoelen alsof ik hem porno doorstuur. Dit is bijzonder vernederend”, stelt March.

“Anderen behoeden voor dit soort waanzin”

Dat Christopher nu plots haar schattige verzinsels mag herlezen, vindt ze ook een brug te ver. “Dat zijn sensuele en liefdevolle boodschappen die ik ooit schreef voor de man waar ik van hield. Nu is hij echter mijn ex. Dat lijkt me toch een wezenlijk verschil. Door mijn verhaal te vertellen, hoop ik anderen te kunnen behoeden voor dit soort waanzin.” Marsh merkte ook nog op dat het fotoalbum het enige was wat Christopher aan de scheiding wilde overhouden.

Volledig scherm Lindsay March. © LinkedIn

In de uitspraak van de rechter klinkt het letterlijk dat de originele fotograaf de nodige aanpassingen mag doorvoeren, “zodat expliciete details op lingerie- en naaktfoto’s verhuld worden”. Die fotograaf weigerde de opdracht echter in eerste instantie omdat ze haar werk als kunst beschouwt waar niet aan geprutst mag worden. De rechter stelde vervolgens voor dat een andere fotograaf de klus zou klaren.

“Extra traumatisch”

“Maar dat maakt het alleen maar extra traumatisch”, reageerde Marsh furieus. “Ik heb zelfs naar het kantoor van de rechter gebeld met de vraag of er een vergissing gebeurd was. Moest ik nu werkelijk mijn naaktfoto’s geven aan iemand die ik zelfs niet ken?” Toen de originele fotograaf het vonnis onder ogen kreeg, stemde ze gelukkig alsnog in om een zedige kopie te maken. De intieme lichaamsdelen bedekte ze met grote zwarte kaders.

Via via kreeg Marsh intussen te horen dat Christopher niet blij was met die aanpassingen. “Maar het was hem toch enkel om de tekst bij de foto’s te doen? Wel, die heeft hij nu. Ik heb het vonnis uitgevoerd, ook al voel ik mij er zwaar door geschoffeerd”, klinkt het.

Volledig scherm Het voormalige koppel heeft samen twee kinderen. © Facebook

“Geweldig feestje”

Marsh moet het originele album nu nog negentig dagen in bewaring houden, voor het geval dat haar ex alsnog aanpassingen zou vragen. “Daarna ga ik die pijnlijke herinneringen verbranden. Dat wordt een geweldig feestje”, besluit Marsh.

Christopher beweert intussen dat de foto’s in kwestie minder intiem zijn dan zijn ex laat uitschijnen. “Veel van de afbeeldingen stonden online of hingen op in ons huis. Ik koester die mooie herinneringen en wilde daarom een aandenken. Een onpartijdige rechter oordeelde er net zo over. Ze heeft het verhaal serieus aangedikt om de publieke opinie te beïnvloeden en het slachtoffer te kunnen spelen.”