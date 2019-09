Rechter New York bekent diefstal slipjes buurvrouw (23) Redactie

15 september 2019

04u38

Bron: AD.nl 0 Bizar De New Yorkse rechter Robert Cicale (50) heeft voor de rechtbank in New York bekend diverse malen te hebben ingebroken in het huis van de buren. De inmiddels geschorste rechter uit stadsdeel Long Island ging daar aan de haal met het ondergoed van de buurvrouw.

De man werd in maart 2018 op heterdaad betrapt. Agenten fouilleerden hem en troffen in zijn broekzakken enkele gebruikte slipjes aan die hij had meegegritst uit de wasmand. De 23-jarige dochter van de buren herkende Cicale toen hij door haar slaapkamer liep. De vrouw was enige tijd stagiaire op een kantoor waar hij als advocaat werkte.

De gehuwde vader van drie kinderen mocht zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar kreeg wel een gps-toestel waarop werd toegezien of hij zich aan het ingestelde straat- en omgangsverbod met zijn buren hield.

Volgens zijn advocaat Michael J. Brown heeft Cicale inmiddels aan zijn psychische problemen gewerkt, zo meldt AP. Hem staat een voorwaardelijke straf van vijf jaar te wachten en een aantekening als zedendelinquent. De uitspraak is op 15 november.