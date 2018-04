Rechter breekt binnen bij buren en rooft slipjes van hun dochter (23) mvdb

03 april 2018

11u32

Bron: CBS Local - USA Today 0 Bizar Een New Yorkse rechter is d onderdagochtend vroeg opgepakt, kort na de inbraak die hij pleegde bij zijn buren. Rechter Robert Cicale (49) uit stadsdeel Long Island ging aan de haal met verschillende vrouwenslipjes.

Agenten fouilleerden hem en troffen in zijn broekzakken enkele gebruikte slipjes aan die hij had meegegritst uit de wasmand. De 23-jarige dochter van de buren had Cicale herkend als de man die door haar slaapkamer liep. De vrouw was enige tijd stagiaire op een kantoor waar hij als advocaat werkte.

De rechter heeft de inbraak schriftelijk bekend. Hij verklaart al meerdere malen gebruikte slipjes "uit drang" te hebben gestolen. Ettelijke cameraploegen filmden hoe de gehuwde vader van drie kinderen vrijdag geboeid voor de rechter werd gebracht. Ondanks zijn schriftelijke bekentenis, pleitte hij niet schuldig op de aanklachten. De veertiger mocht na het betalen van een borgsom van 25.000 dollar de cel verlaten.

De gevallen rechter moet de klok rond een gps-toestel dragen waarop te zien is of hij zich wel aan het ingestelde straat- en omgangsverbod met zijn buren houdt. Cicale is sinds gisteren met onmiddellijke ingang geschorst als rechter.