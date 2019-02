Recht uit een horrorfilm: Nederlander dringt verlaten speelhal in Fukushima binnen Daimy Van den Eede

27 februari 2019

17u36

Bron: KameraOne 1 Bizar De Nederlandse YouTuber Bob Thissen heeft opmerkelijke beelden kunnen maken van een verlaten speelhal in de rode zone in het Japanse Fukushima. Op een laag kernneerslag na, ligt de speelhal er onveranderd bij. Enkele van de knuffels maken zelfs nog lawaai. Thissen moest de politie ontwijken en bereikte de speelhal via bosjes en straten.

In maart 2011 vond een zeebeving plaats nabij de kerncentrale van Fukushima in Japan. Even later volgde er ook een tsunami. Als gevolg daarvan lekte radioactief materiaal uit de kerncentrale de zee en de lucht in. Mensen moesten onmiddellijk hun huis verlaten, en de meesten mogen nog altijd niet terugkeren.

Thissen trekt met zijn camera de wereld rond op zoek naar plaatsen waar niemand nog komt of durft te komen: van ruimtevaartbasissen tot leegstaande gevangenissen.

Bekijk de volledige video van Bob Thissen hier:

