Rebus: tijd voor de breinbreker van de week met de muis en de encyclopedie Laat je niet vangen, je moet toch even doordenken Redactie

10u29 0

Het is weer tijd om even je aandacht er even bij te houden. Wij hebben weer een vraag voor je en zijn benieuwd of jij het antwoord kent?

RV Hoeveel pagina's heeft deze muis moeten verorberen?