Razende late passagier loopt op tarmac en probeert in (verkeerd) vliegtuig in te breken

De luchthaven van Melbourne is gisterenochtend opgeschrikt door een razende man die in een vliegtuig probeerde in te breken. Op videobeelden is te zien hoe hij hardhandig een vliegtuigdeur probeert open te wrikken en daarbij zelfs zijn voet in de strijd gooit.

De boze 57-jarige passagier was blijkbaar uren te laat voor het boarden van zijn vlucht naar Adelaide. Toen het personeel van Jetstar hem inlichtte dat hij zijn vlucht gemist had, reageerde de man erg agressief en zelfs fysiek gewelddadig. Wat later slaagde de vijftiger er wonderwel in om het vliegtuigpersoneel en de veiligheidsagenten aan de gate te verschalken en stormde hij op het tarmac, waar hij wanhopig alsnog 'zijn' vlucht probeerde te halen.

Twee leden van het cabinepersoneel raakten gewond bij het incident. Samen met bagageafhandelaars slaagden ze erin de man in bedwang te houden tot de luchtvaartpolitie arriveerde. Zij sloegen hem wat later in de boeien. De man wordt nu beschuldigd van het onwettig aanvallen van medewerkers van een luchtvaartmaatschappij. Hij is ook niet meer welkom bij Jetstar. Op 12 juni mag hij het voor de rechter gaan uitleggen.

Vreemd genoeg was de late passagier bij zijn inbraakpoging de vliegtuigdeur van een foutief toestel hardhandig open aan het trekken, hij stond verkeerdelijk bij een vliegtuig dat naar Sydney zou vertrekken. Die vlucht vertrok uiteindelijk met een uur vertraging na inspectie van het toestel.