‘Rattentoerisme’ wint aan populariteit in New York City

Heb je binnenkort een tripje naar New York City op de planning staan en zoek je nog een unieke activiteit? Misschien is een ‘rattentour’ dan wel iets voor jou. ‘Rattentourisme’ is momenteel booming in de Amerikaanse metropool, die wordt belaagd door talrijke rattenplagen.

Van het iconische Empire State Building tot het rustige Central Park: ratten zijn tegenwoordig een onlosmakelijk onderdeel van het straatbeeld van New York geworden. Het aantal meldingen van ratten is vorig jaar verdubbeld, wat burgmeester Eric Adams ertoe heeft aangezet om de allereerste rattenvanger ooit in de stad aan te stellen.

Ratten zijn ondertussen uitgegroeid tot een toeristische attractie. Stadsgidsen maken hier handig gebruik van door enkele stops aan hun tours toe te voegen die bekendstaan om het grote aantal ratten.

Een bekende ‘rattengids’ is Kenny Bollwerk, die zo’n vijftal keer per week toeristen meeneemt op zoektochten naar ratten in de stad. Kenny begon met deze tours nadat hij eens twee uur lang door de straten van New York liep en het ongedierte live op TikTok filmde. Na afloop was hij geschokt door de overvloed aan ratten die hij was tegengekomen. “Ik dacht: ‘Verdomme, dit is slecht’”, zei hij aan ‘The Guardian’. “Mensen wandelen voorbij, er lopen ratten over de voeten van mensen en er liggen stapels afval op de stoep.”

Aandacht vestigen op rattenprobleem

Ook zijn kijkers waren onder de indruk en al snel kreeg Kenny er heel wat volgers bij. Hij werd overspoeld met verzoeken van volgers om op verschillende locaties het ongedierte te gaan filmen én van mensen die vroegen of ze een keertje met hem mee mochten. “Er kwamen al een dochter en een vader, en een man en een vrouw met me mee.” En ook zakenlui gaan graag mee op Kenny’s rattentours, vertelde hij nog. “Het is gek hoe dit mensen samenbrengt.”

Kenny is zelf niet zo dol op ratten. “Ik ben bang voor ze. Telkens als er een op me af komt, spring ik. Ik wil ze niet in mijn buurt.” Hij doet deze tours vooral om aandacht te vestigen op het groeiende probleem van ratten in de stad en om mensen te helpen. “Het feit dat het een probleem onder de aandacht brengt en dat het mensen in hun buurt helpt – ik denk dat de reden is waarom ik het blijf doen. En ik ontmoet er zoveel leuke mensen door die ik anders nooit ontmoet zou hebben.”

Volledig scherm Ratten zijn overal in de stad, zowel op straat als ondergronds in de metrostations. © Getty Images

Rattenvanger

In april werd de eerste rattenvanger van New York aangesteld. Kathleen Corradi, de kersverse directeur knaagdierbestrijding, verklaarde toen: “Ratten en omstandigheden die bijdragen aan hun verspreiding zullen niet meer getolereerd worden. Vuile voetpaden, verlaten ruimtes en schaamteloos gegraven holen behoren tot het verleden.”

Daarnaast heeft de stad “rattenbestrijdingszones” in kaart gebracht, waar ambtenaren gewapend met rattengif ingrijpen. Bedrijven of bewoners die de rattenpopulatie bevorderen, worden beboet. Ook zijn er nieuwe regels voor restaurants ingevoerd die hen verplichten om etensresten in afvalcontainers te gooien in plaats van vuilniszakken op straat te zetten.