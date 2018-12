Ratelband vangt bot bij rechtbank: hij is en blijft 69 en niet 49 Victor Schildkamp

03 december 2018

12u45

De Nederlandse positiviteitsgoeroe en mediafiguur Emile Ratelband (69) mag wettelijk niet door het leven gaan als 49-jarige. Dat heeft de rechtbank in de stad Arnhem bepaald. Zijn eis om zijn geboortedatum twintig jaar te verjongen werd wereldnieuws.

De rechtbank wees het verzoek tot leeftijdsverlaging van Ratelband af omdat de Nederlandse wet en de jurisprudentie hier volgens haar geen ruimte voor geven.

De rechtbank ziet in de argumenten van Ratelband ook geen aanleiding om nieuwe jurisprudentie te maken en hiervoor aansluiting te zoeken bij de wettelijke regelingen voor naams- en geslachtswijziging. “Vooral omdat aan leeftijd allerlei rechten en plichten, zoals stemrecht en leerplicht, zijn verbonden terwijl dat bij naam- en geslachtswijziging niet zo is. Die leeftijdsgrenzen zouden bij toewijzing van Ratelbands verzoek hun betekenis verliezen’’, luidt het in een toelichting bij de uitspraak.

Ongewenste gevolgen

De rechtbank signaleert naar eigen zeggen wel de tendens in de samenleving dat mensen zich steeds langer vitaal en fit voelen, maar ziet daarin geen argument om iemands geboortedatum aan te passen. “Ratelband heeft zijn argument dat hij last heeft van leeftijdsdiscriminatie onvoldoende concreet gemaakt. Voor het aan de orde stellen van leeftijdsdiscriminatie bestaan andere wegen dan het aanpassen van de geboortedatum.’’

Het staat de heer Ratelband vrij om zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen. Rechtbank Arnhem

Ratelbands beroep op de vrije wil volgt de rechtbank ook niet. “Dat gaat immers niet zo ver dat alles wat je wil ook zou moeten kunnen. Het staat de heer Ratelband vrij om zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen. Aanpassing van zijn geboortedatum zou betekenen dat er twintig jaar verdwijnen in de registers van de burgerlijke stand. Dat zou allerlei ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het belang van registers die juiste feitelijke informatie bevatten, moet voorop staan.’’

Ratelband stelde begin vorige maand voor de rechtbank in Arnhem dat hij ‘lijdt’ onder zijn officiële leeftijd. Hij voelt zich naar eigen zeggen al heel lang 20 tot 25 jaar jonger en wil zijn geboortejaar daarom wettelijk veranderd zien van 1949 in 1969.

“Botmassa is hetzelfde gebleven”

De zelfbenoemde ‘bewustzijnsverruimer’ verwachtte een tussenvonnis waarin de rechtbank zou zeggen: bewijs maar dat je 49 bent. Iets wat hij naar eigen zeggen kan. “Mijn botmassa is de afgelopen 20 jaar nagenoeg hetzelfde gebleven, terwijl die eigenlijk al een stuk minder zou moeten zijn’’, zei hij afgelopen weekend in een interview met onze collega's van het Algemeen Dagblad.

Volgens Ratelband en zijn advocaat beschikken ze over medische dossiers van verschillende artsen die op basis van onder meer celdikte onderbouwen dat hij 20 jaar jonger is dan de leeftijd in zijn paspoort.

Nog voor de uitspraak, hadden onze collega's van het Algemeen Dagblad een interview met Ratelband, zie hieronder.

Waar was u de afgelopen dagen?

“Ik zat in Singapore, kerel. Ben ook in Australië geweest, allemaal interviews joh. Er is zoveel belangstelling, je wil het niet weten. Ik heb nu ook een wetenschapper die vanuit een holistische benadering met mij een boek wil schrijven. Die is dolblij met mij. Die zegt: wat u roept, zeggen wij al jaren. Nee, ik zeg niet wie en uit welk land. Dan gaan anderen hem bellen.”

Je kunt je naam veranderen, je geslacht, je leeftijd is het laatste taboe. Wij liften gewoon mee met transgenders. Emile Ratelband

Buiten Nederland neemt iedereen het nogal serieus.

“Ja, zelfs in Duitsland. En daar ben ik ook best bekend, hoor, als Der Tsjakka. Maar in Nederland kreeg ik eerste reactie van een journalist: moet je weer zo nodig op tv? Ik zei tegen hem: man, bereid je beter voor, dit is wat ik doe: ik ben een bewustzijnsverruimer. Ik ben hier al m’n leven lang mee bezig. Hoe lang is al dat sporten en fitness al populair? Ik sportte 35 jaar geleden al. Ik reinig mijn tandvlees omdat ik ooit een boek las dat je tandvlees rechtstreeks in verbinding staat met je hart. Kom op, denk eens aan je oma en je opa en hoe die in 40 jaar veranderen... Dat is toch tegenwoordig totaal anders. De opa's en oma's van nu zijn in 40 jaar hooguit 20 jaar ouder geworden...”

Wat denkt u dat de rechter beslist?

“Ik denk dat er een tussenvonnis komt. Dat-ie zegt: nou, bewijs dan maar dat je 49 bent. Dat kan ik. Je hebt testen waarmee je echte leeftijd wordt bepaald. En mijn botmassa is de afgelopen 20 jaar nagenoeg hetzelfde gebleven, terwijl die eigenlijk al een stuk minder zou moeten zijn.”

Wordt het geen rommeltje, als we leeftijdloos gaan leven?

“Dat zei de rechter ook: meneer Ratelband, we hebben leeftijden nodig om mensen te kunnen corrigeren. Bijvoorbeeld iemand extra test laten doen als hij 75 is, of-ie nog kan autorijden. Maar je hóeft verreweg de meeste mensen niet te corrigeren. Denk je niet dat iemand van 75 die bibberend achter het stuur zit, zichzelf niet laat testen? Moeten we voor die 2 procent die dat niet doet, mensen in leeftijdhokjes duwen?”

En als de rechter zegt: 69 jaar is 69 jaar, jammer maar helaas?

“Dan gaan we in hoger beroep. En desnoods helemaal door naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Je kunt je naam veranderen, je geslacht, je leeftijd is het laatste taboe. Wij liften gewoon mee met transgenders.”