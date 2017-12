Rapper (22) valt online Scrabble-vriendin (81) in de armen Bonne Kerstens

Rapper Spencer Sleyon (22) uit Harlem, New York, was zelfs zó gecharmeerd van zijn anonieme tegenspeelster, de 81-jarige Rosalind Guttman, dat hij besloot haar een bezoekje te brengen.

Ruim 300 potjes speelden de twee onbekende scrabblefans samen op de app Words with Friends. Onderwijl chatten ze over en weer over de woordenschat van de een, en de gemiste kansen van de ander. Door al het contact en de berichtjes ontstond er een band tussen de 22-jarige Spencer uit de wijk Harlem in New York, en de 86-jarige Rosalind, die in een verzorgingstehuis in West Palm Beach in Florida woont. Het is immers niet niks om elke dag contact te hebben, en berichtjes te krijgen van iemand.



Spencer, die als rapper door het leven gaat onder de naam jesuswearsnikes, maakte tegen zijn vrienden al gekscherend grappen over zijn nieuwe 86-jarige liefde. Grappig of niet, het feit dat de twee al maanden met elkaar aan het chatten en spelen waren, was toch bijzonder en viel ook de moeder van een van de vrienden van Spencer op. Amy Butler, die werkt als geestelijke in een kerk in Manhattan, vroeg of ze het verhaal van Spencer en Rosalind mocht delen tijdens een van haar diensten.

Amy Butler Na maandenlang scrabbelen ontstond er een ware vriendschap tussen de twee.

Florida

Het verhaal werd in de kerk zó goed ontvangen dat Butler de vriend van haar zoon aanspoorde om zijn scrabblevriendin te ontmoeten. Daar had had Spencer wel oren naar en dus besloot hij om samen met Butler op het vliegtuig te stappen naar Florida. In een hotel in de buurt van het verzorgingstehuis van Rosalind vond de eerste ontmoeting plaats, en aan de foto's te zien was dat er eentje uit een filmscenario.

'Het leven is.. gek!', twitterde Spencer na afloop van de ontmoeting. 'Ik ben zelfs nog nooit in Florida geweest!' De tweet over de ontmoeting ging als lopend vuurtje Twitter over en werd binnen mum van tijd 100.000 keer gedeeld en ruim een miljoen keer geliked. Veel mensen waren onder de indruk van een dergelijke vriendschap, die ondanks het leeftijdverschil dus wel degelijk kans van slagen heeft. 'Maak je geen zorgen, ze probeerde me niet te versieren!' schreef Spencer ook nog als toevoeging.



Aan de scrabblerelatie tussen de twee komt voorlopig geen einde. Ook na de ontmoeting blijven ze samen potjes spelen en kletsen.

She’s 86 & lives in a retirement community in Florida. He’s 22 and lives in Harlem. They met online playing #wordswithfriends. Tomorrow they’ll meet in person. I get to be there. #relationshipschangeus pic.twitter.com/xNJjK3ga6H Amy Butler(@ PastorAmyTRC) link

Amy Butler Spencer en Rosalind blijven ook ná de ontmoeting samen spelen.

so last summer i randomly met this 80 y/o woman on words with friends. we played 300+ games together and she actually ended up becoming a good friend of mine. today i got to go to florida and meet her in person💜 pic.twitter.com/VXDbNS4eUo High Class Filth(@ Filth800) link