Randy kocht deze foto voor 2 dollar in kringloopwinkel. Blijkt die nu miljoenen waard te zijn



05 maart 2018

Bron: The Guardian; Business Insider 173

Randy Guijarro uit Fremont in de Amerikaanse staat Californië wandelde in 2010 een klein winkeltje binnen. Hij kocht er deze foto voor 2 dollar. Nu blijkt dat niemand minder dan Billy The Kid op de foto staat, de legendarische Amerikaanse outlaw die tot dan amper één keer afgebeeld was.

Billy The Kid is een van de meest iconische revolvercriminelen uit het Wilde Westen. De outlaw had al 21 mensen doodgeschoten voor hij in 1881 werd doodgeschoten op amper 21-jarige leeftijd. Hij zou slechts 12 geweest zijn toen hij zijn eerste moord pleegde en groeide snel uit tot een legende. Toch is het leven van Billy The Kid amper gedocumenteerd en authentieke documenten van zijn leven zijn dan ook fortuinen waard.

Op Randy's foto staat Billy The Kid samen met zijn bende The Regulators op een huwelijk in New Mexico in 1878. Een uiterst zeldzame prent, en de gespecialiseerde firma Kagin bevestigde de authenticiteit. “Een originele Billy The Kid-foto is de Heilige Graal van Amerika”, zegt expert David McCarthy van Kagin. Maar Randy bleek echt de Heilige Graal ontdekt te hebben.

Billy The Kid werd tot dusver slechts één keer afgebeeld op een foto. Die prent werd in 2011 verkocht voor 2,3 miljoen dollar aan miljardair William Koch. En de nieuwe foto is mogelijk nog meer waard, want hij werd verzekerd voor liefst 5 miljoen dollar.

Randy’s ontdekking werd nog niet geveild, maar een veiling zou minstens enkele miljoenen opbrengen. “Ik hoop dat mensen nu op hun zolder gaan snuisteren, want er liggen zo veel verborgen schatten verborgen”, vertelde Randy aan The Guardian.