Rafaela verkoopt haar moedermelk aan bodybuilders en fetishisten: "Dit handeltje heeft me al 5.000 euro opgeleverd"

02 maart 2018

22u05

Noem het een lucratieve bijverdienste: Rafaela Lamprou verkoopt haar moedermelk, onder meer aan bodybuilders die denken dat hun spiermassa er sneller zal van groeien. De 24-jarige Cypriotische heeft intussen bijna 500 liter geproduceerd, goed voor een opbrengst van 5.000 euro.

Zeven maanden geleden beviel de hotelmedewerkster van haar tweede kind, Angelo. "Ik produceerde twee liter melk per dag. Daar moest iets mee gedaan worden, vond ik. En dus bewaarde ik het goedje in de vriezer. Die zat snel vol, wat moest ik er nu in godsnaam mee aanvangen?"

"Moeders die problemen hadden met borstvoeding te geven, bleken gelukkig geïnteresseerd. Zij kregen het gratis van mij, maar plots kwamen ook stevige mannen aankloppen. Blijkbaar zou hun spiermassa er door groeien."

Gevaarlijk

Die overtuiging leeft nog steeds in het bodybuilderswereldje, maar er is vooralsnog geen enkele wetenschappelijke studie die dat gegeven bevestigt. "Er zit ook geen concreet bestanddeel met die eigenschap in moedermelk", stelt expert ter zake Jacques Mortiz. Het is zelfs gevaarlijk omdat er op die manier ziektes kunnen doorgegeven worden.

Maar dat maakt de zaak van Rafaela niet. Zij heeft er intussen een winstgevend handeltje van gemaakt, met een bizar fenomeen tot gevolg. "Blijkbaar geeft dit sommige heren een seksuele kick. Ook zij komen nu langs en zijn meer dan welkom. Vraag me niet wat ze er mee doen, maar ze verzekeren me dat ze het gebruiken."

"Open van geest"

Voor drie centiliter rekent Rafaela een euro aan. "Het was in het begin wel wat vreemd om moedermelk te geven aan mannen met die fetish. Maar zolang het daarbij blijft en ze me niet vragen om mijn lichaam te tonen, kan het mij niet schelen. Ik ben open van geest."

Haar echtgenoot steunt haar in deze onderneming. "Ik weet niet hoe lang ik dit nu nog zal kunnen blijven doen, maar het is best verslavend. Via een Facebookgroep weten mensen mij nu te vinden. Ik heb ook tests laten doen om te bewijzen dat ik niet rook of drink. Soms bots je wel eens op een engerd, maar die negeer ik natuurlijk."