"Racistische Karen" verwijt lukraak Chinees koppel in supermarkt dat zij verantwoordelijk zijn voor pandemie

Het incident vindt plaats op 3 januari aan de kassa van een IGA-supermarkt op Nun’s Island in Montréal. “De vrouw achter mij in de rij kwam naar mij en vroeg me of ik Chinees was en ik zei ja”, zegt slachtoffer Ken Mak. “Ze vroeg me nog meer dingen over het coronavirus, en hoe het van China kwam, en ik dacht dat ze nieuwsgierig was en wilde praten over dit onderwerp.”