Raadsleden houden buurt wakker met nachtelijke karaoke in stadhuis Rotterdam

Monica Beek

09 juli 2018

19u26

Bron: AD.nl 0 Bizar Een barbecue op het stadhuis in Rotterdam is vrijdagavond ontaard in een veel te luidruchtig karaoke-feestje. Raadsleden hebben met overlast voor de buurt tot in de nacht feestklassiekers gezongen in de tuin van het stadhuis.

Twee omwonenden namen de moeite om de bevoegde dienst te bellen om te klagen over de herrie, één buurtbewoner uitte haar ongenoegen op sociale media: "Hallo @rotterdam kan die muziek en dat valse karaoke gekraai nog harder! Dit kan toch niet, het is 23.41 uur! Ieder ander was allang op zijn vingers getikt of beboet voor geluidsoverlast," foeterde reis-blogger Iman die zichzelf op twitter Imancipation noemt. Om half één was het feestje uiteindelijk ten einde.

Raadsleden geven elk jaar een barbecue voor het stadhuispersoneel dat hen ondersteunt in hun werk. Deze keer was blijkbaar de ontlading groot na twee stressvolle maanden onderhandelen over een nieuw stadsbestuur - de Nederlanders kozen in maart nieuwe gemeenteraden - en het zomerreces in het vooruitzicht.

Hallo @rotterdam kan die muziek en dat valse karaoke gekraai nog harder! Dit kan toch niet, het is 23.41 uur! Ieder ander was allang op zijn vingers getikt of beboet voor geluidsoverlast. #tweematen #fail pic.twitter.com/fjHpwruUHR Imancipation(@ Imancipation78) link

De avond ontwikkelde zich razendsnel tot een karaoke-feest met interessante kruisbestuivingen tussen de partijen. De nieuwe wethouder (het Nederlandse equivalent van een schepen, red.) Judith Bokhove van GroenLinks nam op aandringen van de liberale VVD de microfoon op voor Glory Gaynors I will survive. Chantal Zeegers (D66) en Pascal Lansing (VVD) kozen samen voor Paradise by the dashboard light van Meat Loaf. En volgens welingelichte bronnen sloten Dieke van Groningen en Vincent Karremans (beiden VVD) de avond af met ‘Rotterdam, de allermooiste rotstad die er is’, terwijl de verbroederde raadsleden elkaar in een kring vasthielden.

Robert Simons (Leefbaar Rotterdam), de nestor van de raadsleden, noemde het feestje 'een gezellig samenzijn' voor de bodes en medewerkers die het hele jaar hard hebben gewerkt voor de wethouders en raadsleden. "Maar wij hebben als raad en wethouders een voorbeeldfunctie," geeft hij toe aan onze collega's van het Algemeen Dagblad. "Wij leven wat dat betreft in een glazen huis. Dus als wij overlast veroorzaken is het heel terecht ons daarvoor op de vingers te tikken. Dat hoort niet."

Overigens behoorde hij niet tot de feestgangers die het laat hebben gemaakt."Ik ben om negen uur naar huis gegaan, om de tweede helft van België tegen Brazilië te kijken. Ik heb Belgische schoonfamilie, begrijp je. Maar ik kreeg later nog een foto waaruit inderdaad bleek dat het nog erg gezellig was geworden."